Суд арештував частину Інститутської, де розстрілювали євромайданівців



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Арешт накладено до завершення слідчих дій

У четвер, 20 червня, Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського районного суду Києва, якою прокурорам Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури було відмовлено у накладенні арешту на частину вулиці Інститутської. Про це УНІАН повідомив прокурор Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Атаманчук.

«Суд скасував ухвалу Печерського райсуду та постановив нову, якою наклав арешт на частину вулиці Інститутської до завершення слідчих дій на ній», - сказав він.

Нагадаємо, у травні спалахнув скандал навколо Алеї Героїв Небесної сотні. 13 травня на місці проведення слідчого експерименту на Алеї Героїв Небесної сотні розпочались підготовчі будівельні роботи.

Генеральна прокуратура заявила, що слідчими і прокурорами у кримінальному провадженні не надавалися дозволи та не погоджувалося проведення будь-яких будівельних чи підготовчих робіт. Генпрокуратурою було направлено заступнику гендиректора з будівництва Національного музею Революції гідності Моргуну черговий лист щодо призупинення підготовчих (будівельних) ремонтних робіт на Алеї Героїв Небесної сотні на період з 13 до 29 травня 2019 року з метою збереження ландшафту і обстановки на місцевості в тому вигляді, в якому вони були в момент подій 2014 року. У листі вкотре наголошено на необхідності узгодження початку проведення робіт зі слідчим і прокурором у кримінальному провадженні.

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