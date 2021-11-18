Суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень

Остап Стахів стверджує, що влада обмежує його конституційне право збирати мирні мітинги проти вакцинації

Остап Стахів стверджує, що влада обмежує його конституційне право збирати мирні мітинги проти вакцинації

Львів'янин перебуватиме під арештом до 16 січня з можливістю внести заставу

Суд у Львові арештував одного з лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в Україні. Про це повідомляє ВВС Україна.

Прокурори просили арештувати Стахіва на два місяці з альтернативою внесення застави в мільйон гривень.

Суддя задовольнив це клопотання й ухвалив рішення про арешт до 16 січня з можливістю внести заставу у мільйон гривень.

Після її внесення Стахів буде зобов'язаний не залишати місто Львів без згоди слідчих.

«Ми продовжуємо боротьбу, жодні грати, жодна тюрма мене не зупинить. Від нашої сили духу впадуть усі стіни. Якщо наш голос не почують, то каміння кричатиме», – заявив він після суду.

«Це політичне рішення проти мене. Доказів вони не мають», – додав Стахів, пообіцявши подати апеляцію.

Зазначимо, напередодні дідер антивакцинаторів Стахів не прийшов до суду для обрання запобіжного заходу.

Цього тижня СБУ вручила підозру провокатору-антивакцинатору Остапу Стахіву (фото).

Стахів організовує пікети противників вакцинації та збирає гроші для своїх акцій, називаючи себе керівником незареєстрованої організації «Права людини».

На початку листопада 2021 року депутати Львівської міської ради та низка нардепів Верховної Ради написали до СБУ звернення через антивакцинаторську діяльність Стахіва.

Нагадаємо, соціальний психолог Олег Покальчук в розмові з «Главкомом» висловив думку, що рух антивакцинаторів характерний не лише для України, а й для всього пострадянського простору, Європи та США. А підживлює його ніхто інший, як Росія, для якої маніпуляція людською свідомістю є частиною гібридної війни.

Як раніше повідомлялося, антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

Нагадаємо, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

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