Що робити, коли проґавив другу дозу ковід-вакцини: роз'яснення МОЗ

Міністр радить зробити друге щеплення навіть із запізненням

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко радить зробити друге щеплення навіть із запізненням. Про це він сказав в ефірі телеканалу «1+1».

«Немає такого, що прогавили момент. Навіть якщо не потрапили у 21 день, коли рекомендовано зробити друге щеплення. Зробите друге щеплення на 28 чи 35 день. Не повторний курс, а друге щеплення. Тому моя порада: якщо таке сталося, прийти і якомога швидше зробити друге щеплення. Оскільки найбільш гарантований захист від важкого перебігу захворювання – повний курс вакцинації», – наголосив Ляшко.

17 листопада на брифінгу Ляшко заявив, що понад 600 тисяч українців поки не дійшли за своєю другою дозою вакцини від коронавірусу попри те, що час її введення вже настав.

Сьогодні стало відомо, що перша країна ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх. Отже, вакцинація стане обов'язковою у Австрії з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

Додамо, що вчора майже 300 тисяч українців отримали ковід-щеплення: названо область-лідер.

За даними МОЗ, в Україні від Covid-19 вже померли понад 80 тисяч людей.

Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

18 листопада у Києві суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень.

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