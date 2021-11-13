Голова громади, де вакциновано 3% населення: Священники казали, що в церкві хвороби не пристають

«Антивакцинатори створюють групи у Viber і поширюють «світову змову»

У Нижньовербізькій об'єднаній територіальній громаді, населення якої налічує 13,1 тис. людей, наразі вакцинувалися лише 3% мешканців через те, що велика кількість людей долучена до груп у сервісах обміну повідомленнями та соцмережах, де відбувається спілкування на антивакцинаторські теми та поширюється «світова змова». Про це розповів голова Нижньовербізької ОТГ Ярослав М’якущак, йдеться у матеріалі «Главкома» «Готові йти на смерть, але не вакцинуватися. Що кажуть голови ОТГ, де найменше щеплених.

Голова ОТГ додав, що останнім часом громада поступово виходить на нормальні темпи вакцинації – при встановленому керівництвом району плані у 70 щеплень на добу, днями цей показник становив 135.

Однак, за словами Ярослава М’якущака, спротив населення все ще є досить суттєвим.

«У нас є люди, які раніше ходили до Російської православної церкви. То вони ще трохи лишаються «зомбі». Слава Богу, тепер у нашій громаді немає Російської православної церкви. А от на території сусідньої громади в Коломиї діє церква Московського патріархату, і от вона має суттєвий вплив на людей. Священники весною казали, що у божому храмі святий дух і хвороби не повинні приставати. Згодом, коли люди почали помирати, в особистих розмовах з парафіянами вже казали: що від бога, то від бога, а що від лікарів, то від лікарів. Додайте до цього вплив антивакцинаторів, от і маємо картину. Чинник церкви – ключовий», – пояснив голова ОТГ.

Макущак додав, що в особистих розмовах місцеві лікарі йому казали, що раніше були також проти вакцинації, тишком-нишком стопорили вакцинацію. «Але зараз, слава Богу, це вже в минулому», – підсумував він.

Нижньовербізька ОТГ, Івано-Франківська область

Населення: 13,1 тис.

Склад громади: села Великий Ключів, Верхній Вербіж, Ковалівка, Мишин, Нижній Вербіж, Спас

Раніше повідомлялося, що у ковід-реанімаціях Львова перебуває рекордна кількість пацієнтів і всі вони – невакциновані.

Нагадаємо, власники підроблених Covid-сертифікатів, які користуються фіктивним документом, не лише несуть кримінальну відповідальність, а на додаток ще й мають обтяжувальну обставину злочину. Про це в інтерв’ю «Главкому» нагадав українцям головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

До слова, Верховна Рада посилила відповідальність за використання підроблених сертифікатів.