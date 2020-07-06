На Львівщині відзавтра послаблюють карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 7 липня дозволяються релігійні заходи за участю не більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі

З 7 липня розпочнуть працювати готелі, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри

У Львівській області з 7 липня розпочнуть працювати готелі, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що наступними можуть відновити роботу дитячі садочки, комісія дала відповідне доручення місцевим штабам з ліквідації надзвичайної ситуації перевірити готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину.

«Ми мали жваву дискусію, але вирішили, що будемо поетапно, враховуючи епідемситуацію, кожні сім днів послаблювати карантин. Враховуючи показники, ми від завтра частково послаблюємо обмеження. Сподіваємося, до посилення не повернемося», - під час брифінгу заявив заступник голови Львівської ОДА Роман Собко.

Також комісія дозволила проведення релігійних заходів за участю не більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. Відповідальність за дотримання «карантинної» дистанції між учасниками покладена на організаторів.

Як зазначив на засіданні голова Львівської ОДА Максим Козицький:

«Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 10,92%, при нормі менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить – 28,03%, при нормі менш як 10%. Львівщина потроху виходить із пікового періоду масових захворювань, тому при дотриманні обережності та усіх рекомендацій можемо частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу. Ситуація перебуватиме на ретельному контролі, кожних три дні ми будем оцінювати стан справ. У разі відповідності епідемічної ситуації в області ознакам для посилення протиепідемічних заходів будемо розглядати питання про посилення карантину».

Як повідомлялося, згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.

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Померли 1262

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До відома, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки Covid-19, за добу — 543 нові випадки. Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей. Всього в країні померли від вірусу 1 262 людей, зокрема за минулу добу 13. Крім того, одужали від хвороби 21 703 людей, з них 327 за вчора.