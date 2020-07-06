У Києві послабили карантин: ресторанам і кінотеатрам дозволили працювати після 22 години

Разом з тим робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години

Комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години. Про це Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

«Повідомлю, що сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години. – З дотриманням санітарних норм і регламентів. Робота ж розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що місто продовжує перевірки суб’єктів господарювання на дотримання регламентів роботи. Тільки минулого місяця спеціальна комісія, до якої входять співробітники Держпродспоживслужби, поліції та Муніципальної охорони, склала 369 протоколів про порушення.

«Зафіксували порушення на продовольчих ринках та в магазинах, у торговельних центрах та в кафе і ресторанах. Порушників штрафуть. Але непокоїть той факт, що підприємці розпочали нехтувати елементарними правилами, наражаючи на небезпеку і своїх співробітників, і відвідувачів. А це може призвести до спалахів хвороби. І тоді нам доведеться знову повернутися до суворих обмежень. Я хотів би, щоб усі це розуміли», - наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

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Станом на ранок 6 липня коронавірус у Києві підтвердили ще в 59 людей. Таким чином у столиці вже 5602 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Двоє хворих минулої доби померли. Всього коронавірус забрав життя 116 жителів Києва.

Також зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву послабити карантин.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.



