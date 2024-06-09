На Полтавщині у пари школярів народилася дитина

Суд визнав хлопця винним та засудив до трьох років іспитового терміну

У Полтавській області засудили учня 11 класу, від якого завагітніла та народила малолітня школярка. Хлопцю призначили іспитовий термін. Про це йдеться у вироку Чутівського районного суду Полтавської області.

За даними суду, учень 11 класу у червні 2023 року зайнявся сексом із дівчинкою, якій ще не виповнилось 14 років. Після цього вона народила немовля.

На суді підліток розповів, що в нього із дівчинкою дійсно був статевий акт. Він зазначив, що кохає дівчинку та хоче з нею одружитись, до народження сина він добре ставиться.

Потерпіла дівчинка на суді зазначила, що статевий акт у пари був добровільний. Із хлопцем вони познайомились у школі. До цього вони рік зустрічались. Дитина підтвердила, що планує вийти заміж за 11-класника та просила суд відпустити хлопця.

Батьки підозрюваного та потерпілої підтвердили, що їхні діти зустрічались, а після народження спільної дитини хочуть одружитись.

Вирок суду

Суд визнав хлопця винним та засудив до трьох років іспитового терміну.

Нагадаємо, у місті Рені, що на Одещині, жінка народила донечку просто на вулиці. Немовля вона поклала в пакет та понесла до своєї матері.