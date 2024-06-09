Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Полтавщині у пари школярів народилася дитина

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Полтавщині у пари школярів народилася дитина
Юні закохані розповіли в суді, що плануют ьодружитися
фото з відкритих джерел

Суд визнав хлопця винним та засудив до трьох років іспитового терміну

У Полтавській області засудили учня 11 класу, від якого завагітніла та народила малолітня школярка. Хлопцю призначили іспитовий термін. Про це йдеться у вироку Чутівського районного суду Полтавської області.

За даними суду, учень 11 класу у червні 2023 року зайнявся сексом із дівчинкою, якій ще не виповнилось 14 років. Після цього вона народила немовля.

На суді підліток розповів, що в нього із дівчинкою дійсно був статевий акт. Він зазначив, що кохає дівчинку та хоче з нею одружитись, до народження сина він добре ставиться.

Потерпіла дівчинка на суді зазначила, що статевий акт у пари був добровільний. Із хлопцем вони познайомились у школі. До цього вони рік зустрічались. Дитина підтвердила, що планує вийти заміж за 11-класника та просила суд відпустити хлопця.

Батьки підозрюваного та потерпілої підтвердили, що їхні діти зустрічались, а після народження спільної дитини хочуть одружитись.

Вирок суду
Вирок суду

Суд визнав хлопця винним та засудив до трьох років іспитового терміну.

Нагадаємо, у місті Рені, що на Одещині, жінка народила донечку просто на вулиці. Немовля вона поклала в пакет та понесла до своєї матері. 

Теги: дитина немовля жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Традиційно діти вітають своїх мам квітами, листівками та теплими словами
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
12 травня, 06:39
Досвідчена дружина військового Наталка Карпа
Співачка Наталка Карпа дала поради дружинам військових
17 травня, 12:29
Через повномасштабну війну в багатьох сферах ринку праці не вистачає спеціалістів «чоловічих» професій
Мінекономіки планує перенавчати жінок на «чоловічі» професії
6 червня, 20:11
Мешканка Одеси використала державні символи як гігієнічний засіб
Поліція затримала в Одесі жінку, яка здійснила наругу над прапорами
25 травня, 08:52
Електропотягом сполучення «Гребінка – Київ» було смертельно травмовано 9-річну дівчинку
На Київщині потяг збив дев'ятирічну дитину
23 травня, 07:46
Пало Зібров вважає, що йому пощастило, бо може ще заробляти концертами та викладанням
Павло Зібров здивував розміром своєї пенсії
2 червня, 15:25
Німецькі ЗМІ подекуди ідеалізують українських біженок
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
4 червня, 23:00
Скільки жінок служать у ЗСУ: дані Міноборони
Скільки жінок служать у ЗСУ: дані Міноборони
Сьогодні, 08:51
Унаслідок учорашнього обстрілу пошкоджено понад 50 приватних будинків на Полтавщині
РФ вгатила по приватних будинках на Полтавщині: загинула жінка (фото)
Вчора, 12:10

Суспільство

На Полтавщині у пари школярів народилася дитина
На Полтавщині у пари школярів народилася дитина
Володарка титулу «Королева України» пішла служити до ЗСУ і зустріла на фронті кохання
Володарка титулу «Королева України» пішла служити до ЗСУ і зустріла на фронті кохання
Командир роти ТрО, ветеран війни в Абхазії розповів про ситуацію на фронті і майбутнє РФ
Командир роти ТрО, ветеран війни в Абхазії розповів про ситуацію на фронті і майбутнє РФ
Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»
Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»
Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін
Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін
Уряд планує ввести електронні направлення на ВЛК: хто зможе їх отримати
Уряд планує ввести електронні направлення на ВЛК: хто зможе їх отримати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
На мера-колаборанта, який здав українське місто ворогу, здійснено замах
64K
Ухилянтів, які незаконно виїхали, повертають назад: прикордонники розповіли подробиці
58K
П'ять військових частин не взяли: чоловік вигадав, що говорити, аби уникнути служби
11K
Історик назвав три найбільші загрози для світу
11K
9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
500 тисяч окупантів біля українських кордонів: розвідка назвала сценарії розвитку подій

Новини

Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
Вчора, 15:13
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
Вчора, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
7 червня, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
7 червня, 06:56

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua