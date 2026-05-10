День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі

У День матері можна відправити найдорожчій людині у нашому житті чуттєвий вірш, який нікого не залишить байдужим

Мама – людина, якій ми завдячуємо життям, а часто ще й нашими вміннями, рисами характеру, знаннями та багато чим іншим. У травні весь світ висловлює подяку та любов матері.

Кожна країна проводить це сімейне свято по-різному, але одне лишається незмінним – день присвячений усім жінкам, які стали чи незабаром стануть матерями.

День матері в Україні святкуватимуть 12 травня 2024 року

Коли День матері в Україні у 2026

Згідно з указом президента України Леонідом Кучмою від 10 травня 1999 року, День матері відзначається щорічно у другу неділю травня. У 2026 році ця дата випадає на 10 день місяця.

В Україні жінка споконвіку асоціювалася з берегинею сім'ї. На рівні з батьком величезну роль у вихованні дітей відіграє й одна з найрідніших у світі людей – матір. Саме від неї залежить виховання дитини та прищеплення любові до рідної землі.

Історія свята

День вшанування материнства згадується ще в 17 столітті у Британії під назвою «Материнська неділя». Однак сучасному офіційно визнаному святу налічується більше 100 років.

Історія його становлення почалася з 1907 року в американському штаті Вірджинія, коли Анна Джарвіс, мати якої передчасно померла, висунула ідею встановити день вшанування для всіх мам і звернулася з запитом про запровадження свята в державні органи.

Анна Джарвіс довго писала листи в різні державні установи, зверталася до відомих осіб із ідеєю один день у році присвятити вшануванню всіх матерів. Зусилля дівчини не були марними – вже у 1910 році штат Вірджинія (США) першим визнав День матері як важливе офіційне свято.

Із часом свято почало поширюватися і вже через чотири роки було визнане всією країною. Воно швидко вийшло за межі Сполучених Штатів і нині відзначається у понад 50 країнах світу.

Як святкувати День матері

У це свято вшановується головна місія кожної мами – збереження духовного світу своїх дітей та убезпечення їх від небезпек.

Цього дня мамам прийнято дарувати подарунки. Це може бути букет квітів, улюблені цукерки або щось більш значне. Варто порадувати маму прогулянкою, святковими ласощами або найпростішим, але найбільш цінним для неї – турботою й увагою. При цьому приємним бонусом завжди будуть сімейні обійми.

Вітають мам як діти, так і дорослі, відвідуючи і проводячи час разом. Якщо такої можливості немає, то обов'язково варто привітати теплими словами під час дзвінка.

Люди, які втратили свою маму, зазвичай приходять на її могилу з квітами та свічками.

Привітання до Дня матері у віршах видатних українських поетів

Оригінальним привітанням з нагоди свята стануть вірші видатних українських поетів, які не залишать байдужою жодну маму:

Василь Симоненко – «Матері»

В хаті сонячній промінь косо

На долівку ляга з вікна…

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Легкі зморшки обличчя вкрили –

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі – сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу –

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

Я хотів би, як ти, прожити,

Щоб не тліти, а завжди горіть,

Щоб уміти, як ти, любити,

Ненавидіть, як ти, уміть.

Ліна Костенко – «Я додому пишу нечасто...»

Я додому пишу нечасто,

хоч забралась в таку далечінь.

Заважає мені то щастя,

то розваги, то просто лінь.

Мамо моя, не сумуй...

Щиру правду тобі скажу –

до неправди душа не лежить:

я ніколи в житті не тужу,

бо не маю від чого тужить.

Мамо моя, повір...

Що не день – то радість нова.

Що не будень – то майже свято.

Що не слово – то щирі слова,

бо у мене друзів багато.

Мамо моя, не тужи...

Не спіткнуся на жодній з доріг,

не зазнаю в житті образи...

Як вернуся на рідний поріг -

чи впізнаєш мене відразу?

Тарас Шевченко – «У нашім раї на землі»

У нашім раї на землі

Нічого кращого немає,

Як тая мати молодая

З своїм дитяточком малим.

Бувая, іноді дивлюся,

Дивуюсь дивом, і печаль

Охватить душу; стане жаль

Мені її, і зажурюся,

І перед нею помолюся,

Мов перед образом святим

Тієї матері святої,

Що в мир наш бога принесла…

Марійка Підгорянка – «Мама»

Снилось мені ясне сонце,

Що в хаті світило, –

А то лиш так моя мама

Дивилася мило.

Приснивсь мені легкий вітерець,

Що пестив колосся, –

А то мені моя мама

Гладила волосся.

Снилась мені ягідочка,

Як мед солоденька,

А то мене цілувала

Мама дорогенька.

Снилося мені, що на крилах

Я вгору несуся, –

А то мене із постелі

Піднесла матуся.

Снились мені ангелики,

Що в рай мене несли,

А то мами ніжні ручки,

До серця притисли.

Снилось мені ясне сонце,

Що в хаті світило, –

А то лиш так моя мама

Дивилася мило..

Віктор Геращенко – «Мамо моя рідна і єдина»

Мамо моя рідна і єдина,

Ластівко добра і теплоти,

Я для тебе був і є дитина,

І для мене найдорожча ти.

Доки в грудях буде серце битись,

Втратити тебе я так боюсь.

Я на тебе хочу надивитись,

За здоров’я Богу помолюсь.

Скільки ти зазнала горя й муки

У своєму нелегкім житті!

Я цілую ці дбайливі руки,

Мозолисті, вмілі, золоті.

Хай поля-лани зерняться житом

І вруняться колосом без меж,

Скільки я на світі буду жити,

Ти в моєму серці не помреш!

Доки в грудях буде серце битись,

Втратити тебе я так боюсь.

Я на тебе хочу надивитись,

І чомусь ніяк не надивлюсь.

Анатолій Костецький – «Все починається з мами»

Можна у світі чимало зробити:

Перетворити зиму на літо,

Можна моря й океани здолати,

Гору найвищу штурмом узяти,

Можна пройти крізь пустелі та хащі..

Тільки без мами не можна нізащо,

Бо найдорожче стоїть за словами:

В світі усе починається з мами!..

Олеся Маміч – «Маміні очі»

На мене звернені очі:

Великі, карі, жіночі.

В своїй любові бездонні.

Магічні, як у Мадонни.

Добром налиті до краю.

Я з них наснагу черпаю.

За них я Богу молюся –

Кохані очі матусі.

Варвара Гринько – «Мама»

Ще в колисці немовля

Слово «мама» вимовля.

Найдорожче в світі слово

Так звучить у рідній мові:

Мати, Матінка, Матуся,

Мама, Мамонька, Мамуся!

Називаю тебе я,

Рідна ненечко моя!

Привітання до Дня матері у віршах

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється,

хай все удається тобі!

***

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з'являються сльози,

Міцного здоров'я з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

***

Вірш-привітання мамі від дочки

Мамо рідна! Разом з татом ми

Вітаємо зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров'я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток –

На фінансовий порядок!

На підтримку і повагу,

На рішучість і відвагу,

На тепло і розуміння,

На удачу і везіння.

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом – на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

Зичим успіхів, визнання

І великого кохання!

***

Я Тебе вітаю, із великим святом.

Я Тобі бажаю радості багато.

Хай сміється сонце з голубого неба,

І троянда перша зацвіте для Тебе.

Хай в житті твоєму горя не буває,

На устах усмішка маком розцвітає.

Хай для Тебе гарна буде кожна днина,

Дорога матусю – будь завжди щаслива.

Ще Тобі бажаю цвітіння розмаю,

Синього неба і все, що я маю.

Нехай Тебе любить, хто милий душі,

Цього я від серця бажаю Тобі!

***

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

***

Мамо, в День матері хочу сказати,

Що кращої мами не можна й бажати.

Ти ніжна, ласкава, тендітна, красива.

Я хочу, щоб завжди була ти щаслива!

Нехай твої очі ніколи не плачуть,

Забудуться пустощі скоро дитячі,

Лишиться лиш ніжність та сподівання,

Здійсняться скоріше нехай всі бажання!

***

Таких, як ти, немає більше в світі,

Ти лиш одна, матусечка, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкою стрічать!

***

В День матері тобі бажаю

Сили і терпіння,

Хай дарує позитив

Непросте створіння.

Хай маленькі рученята

Ніжно обіймають,

Посмішки і поцілунки

Болі всі стирають.

Хай окутає любов

Неземним туманом,

З гордістю носи свій титул,

Ти – прекрасна мама.

***

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров'я міцного тобі я зичу щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

З Днем матері!

***

У це травневе гарне свято –

У День всесвітній матерів,

Сказати хочу я багато,

Тобі хороших, мамо, слів!

Бажаю радості і квітів,

Любові, посмішок, тепла,

Щоб ти, моя найкраща в світі,

Завжди здоровою була!

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати?

За все добро, за ласку, за любов,

За світ, що ви змогли подарувати,

І за тепло, що нам несете знов.

Нехай вас пам’ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов’ї,

Бажаєм вам сто літ в здоров’ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

Привітання до Дня матері у прозі

Матусю! Вітаю тебе з найтеплішим днем, твоїм днем! Бажаю тобі завжди відчувати любов, жити в злагоді, достатку та мирі! Нехай над твоєю головою буде лише мирно небо, яке оберігає тебе від всіх бід і негараздів. З Днем матері, люба!

***

З Днем матері, найрідніша! Нехай в твоїх очах завжди буде посмішка, життя нехай дарує лише позитивні моменти, а світ знову буде мирним і спокійним. Зі святом, мила!

***

Люба матусю, вітаю тебе з цим святом – Днем матері! Ти єдина та найдорожча в цілому світі, і неможна підібрати слів подяки, любові та безмежної поваги до тебе, моя рідна. Будь завжди молодою та щасливою, нехай кожен день буде тобі в радість, а сонечко світить для тебе та зігріває душу. Люблю тебе, моя матусю!

***

Моя рідна, люба і ніжна матусю, я вітаю тебе з Днем матері і бажаю усього найкращого. Я дякую тобі за розуміння, за турботу, за усі твої недоспані ночі через мене. Я люблю тебе усім серцем і щиро хочу, щоб у тебе усе складалося так, як хочеш ти.

***

Рідненька моя матуся вітаю тебе с днем матері! Дякую тобі за те, що завжди ділилася своїм теплом, любов’ю та щирістю. Ти надихала мене на справжні та сміливі вчинки, підтримувала та оберігала, оповила своєю мудрістю та огорнула турботою. Залишайся завжди такою ніжною, люблячою та жіночною!

***

Вітаємо найріднішу людину у світі з чудовим святом, з Днем матері! Бажаємо наснаги на всі твої нескінченні справи, терпіння, спокою та удачі! Нехай життя підносить лише приємні сюрпризи та оберігає тебе від лиха.

***

Чому сьогодні такий чудовий день, чому сьогодні сонечко світить так тепло, а на душі співають пташки? Тому що сьогодні найсвітліше свято – День матері! Люба моя матусю, я спішу привітати тебе із цим чудовим, таким важливим святом. Ти в мене єдина, найкраща та найрідніша, і я хочу кожного дня нагадувати тобі, як сильно тебе люблю! Зі святом тебе, моя рідна!

10 ідей подарунків до Дня матері

Квіти. Букет – це класичний та завжди актуальний подарунок для будь-якої матері. Ви можете обрати букет з улюблених квітів вашої мами або ж вибрати щось нестандартне та оригінальне.

Якщо ви не можете вирішити, що саме подарувати мамі, подарунковий сертифікат на покупку її улюблених товарів або послуг може бути чудовим варіантом.

Якщо ваша мама любить читати, ви можете подарувати їй нову книгу від улюбленого автора.

Якщо ваша мама любить читати, ви можете подарувати їй нову книгу від улюбленого автора. Кошик ласощів. Ви можете скласти подарунковий кошик з улюблених солодощів, фруктів, кави та чаю, косметики або інших речей, які будуть приємними для вашої мами.

Ви можете скласти подарунковий кошик з улюблених солодощів, фруктів, кави та чаю, косметики або інших речей, які будуть приємними для вашої мами. Подарунок ручної роботи. Якщо у вас є таланти в рукоділлі, ви можете зробити щось самі, наприклад, скласти мініатюрну композицію з квітів або вишити якусь річ. Ручна робота завжди високо цінується.

Якщо у вас є таланти в рукоділлі, ви можете зробити щось самі, наприклад, скласти мініатюрну композицію з квітів або вишити якусь річ. Ручна робота завжди високо цінується. Кухонний прилад. Якщо ваша мама любить готувати, то така річ завжди стане в пригоді. Це може бути мультиварка, кухонний комбайн, тостер, мікрохвильовка, хлібопічка, кавова машина чи блендер.

Якщо ваша мама любить готувати, то така річ завжди стане в пригоді. Це може бути мультиварка, кухонний комбайн, тостер, мікрохвильовка, хлібопічка, кавова машина чи блендер. Альбом. Туди можна помістити найяскравіші кадри з життя мами й ваші спільні фото. Такий подарунок завжди буде доречним, бо він зберігає найцінніше – спогади.

Туди можна помістити найяскравіші кадри з життя мами й ваші спільні фото. Такий подарунок завжди буде доречним, бо він зберігає найцінніше – спогади. Іменна річ. Може бути футболка, чашка, халат, кофтинка з ініціалами близької людини: приємний домашній подарунок, який захочеться використовувати.

Може бути футболка, чашка, халат, кофтинка з ініціалами близької людини: приємний домашній подарунок, який захочеться використовувати. Квиток на подію. Виставка, концерт, вистава, кінопрем'єра: залежить від вподобань вашої мами. Було б чудово, якби ви розділили з мамою цей день й пішли туди вдвох.

Виставка, концерт, вистава, кінопрем'єра: залежить від вподобань вашої мами. Було б чудово, якби ви розділили з мамою цей день й пішли туди вдвох. Косметика – те, що завжди потрібно. Красива помада, туш, олівець чи пудра.

Вибір подарунка здебільшого залежить від інтересів вашої мами. Хтось любить займатись спортом і зрадіє абонементу в тренажерний зал, а хтось – обожнює шити й мріє про нову швейну машинку. Для когось найкращим подарунком стане квиток в інше місто, а хтось радітиме походу в СПА. Тож будьте креативними та враховуйте бажання своїх матусь.