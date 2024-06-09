Скільки жінок служать у ЗСУ: дані Міноборони

А українській армії існують проблеми із просуванням жінок по службі

У лавах Збройних сил України служать понад 67 000 жінок. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За її словами, 19 000 із 67 000 жінок у складі ЗСУ – цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями. Калмикова наголосила, що війна дала величезний поштовх до збільшення кількості жінок у лавах Збройних сил.

Цей процес розпочався ще у 2014 році, а у 2018 році у зв'язку зі змінами у законодавстві жінки отримали право обіймати будь-які посади в армії.

Водночас, зауважила Калмикова, існують проблеми із просуванням жінок по службі.

«В Україні одинадцятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток – це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у країні, що воює. Не варто забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни – завтра вона може прийти до тебе», – додала посадовиця.

Нагадаємо, що станом на 4 червня через мобільний застосунок «Резерв+» 1 371 000 українців оновили свої дані. Серед них – 190 тис. жінок.

Як повідомлялося, військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн за неоновлення своїх даних протягом 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня.

До слова, закон про мобілізацію засуджених дозволяє ув’язненим жінкам долучатися до Збройних сил України.