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РФ вгатила по приватних будинках на Полтавщині: загинула жінка (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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РФ вгатила по приватних будинках на Полтавщині: загинула жінка (фото)
Унаслідок учорашнього обстрілу пошкоджено понад 50 приватних будинків на Полтавщині
фото: Філіп Пронін/Telegram

Мешканка Полтавщини померла в лікарні після ворожого удару

Унаслідок учорашнього російського обстрілу Полтавщини пошкоджено понад 50 приватних будинків. Загинула жінка. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, вчора, після влучання, рятувальники витягнули жінку з-під завалів її власного дому. Вона перебувала у важкому стані. А сьогодні зранку стало відомо, що жінка померла в лікарні.

«На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя. Щирі співчуття рідним і близьким», – сказав Пронін.

Крім того, на місці події медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес.

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Унаслідок учорашнього обстрілу пошкоджено понад 50 приватних будинків на Полтавщині
фото: Філіп Пронін/Telegram

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 70 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, що в ніч на 5 червня російські загарбники також атакували Полтавщину. Ворожі дрони влучили у промисловий об’єкт.

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Теги: війна обстріл Полтавщина жінка

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