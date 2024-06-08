РФ вгатила по приватних будинках на Полтавщині: загинула жінка (фото)
Мешканка Полтавщини померла в лікарні після ворожого удару
Унаслідок учорашнього російського обстрілу Полтавщини пошкоджено понад 50 приватних будинків. Загинула жінка. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
За його словами, вчора, після влучання, рятувальники витягнули жінку з-під завалів її власного дому. Вона перебувала у важкому стані. А сьогодні зранку стало відомо, що жінка померла в лікарні.
«На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя. Щирі співчуття рідним і близьким», – сказав Пронін.
Крім того, на місці події медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес.
До ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 70 рятувальників та 16 одиниць техніки.
Нагадаємо, що в ніч на 5 червня російські загарбники також атакували Полтавщину. Ворожі дрони влучили у промисловий об’єкт.
Коментарі — 0