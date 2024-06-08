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Народила посеред вулиці та поклала дитину в пакет: на Одещині затримали горе-матір

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Народила посеред вулиці та поклала дитину в пакет: на Одещині затримали горе-матір
Дитину у матері було відібрано, наразі малеча перебуває в медзакладі під наглядом лікарів
фото: od.npu.gov.ua

Окрім новонародженої дівчинки, жінка вже має шістьох неповнолітніх дітей і відносно всіх позбавлена батьківських прав

У місті Рені, що на Одещині, жінка народила донечку просто на вулиці. Немовля вона поклала в пакет та понесла до своєї матері. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Про подію на спецлінію «102» повідомила місцева мешканка. Вона помітила на вулиці жінку з сумками, в одній з яких плакала дитина.

Поліцейські територіального підрозділу поліції невідкладно виїхали за вказаною адресою і виявили 32-річну містянку з новонародженою донечкою, яких одразу ж доставили до медичного закладу. Дитину оглянули лікарі, з нею все було гаразд.

Під час проведення перевірки поліцейські з’ясували, що у громадянки, яка перебувала на дев’ятому місяці вагітності, по дорозі до знайомої почалися перейми. Зрозумівши, що народжує, вона відійшла від дороги і народила донечку просто на вулиці. Дитину вона поклала в пакет, взяла інші сумки, що були у неї, і пішла до своєї матері.

Породілля свідомо не стала на облік при вагітності і всіляко уникала зустрічей з лікарями, бо боялась, що у неї відберуть дитину.

Окрім новонародженої дівчинки, жінка вже має шістьох неповнолітніх дітей і відносно всіх позбавлена батьківських прав через невиконання обов'язків щодо їх виховання. П’ятьма дітками опікується бабуся, ще одна дитина – під опікою служби у справах дітей у Києві, де була свого часу народжена і покинута в лікарні.

Поліцейські склали відносно породіллі протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. За це правопорушення суд може накласти на жінку стягнення у вигляді попередження або штрафу від 850 до 1700 гривень.

Дитину у матері було відібрано. Наразі малеча перебуває в медзакладі під наглядом лікарів та опікою служби у справах дітей.

Раніше в Одесі у сквері 7-ї станції Великого Фонтану загинув 13-річний підліток. Його товариш травмувався. 

Теги: дороги навчання жінка немовля дитина

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