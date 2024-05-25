Поліція затримала в Одесі жінку, яка здійснила наругу над прапорами

Правопорушниця здійснила наругу над державними символами, встановленими для вшанування памʼяті полеглих українських захисників

Учора ввечері в Одесі жінка справила природні потреби на газоні посеред площі, де встановлені прапори в памʼять про полеглих героїв-захисників. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Про подію, що сталася вчора ввечері на Європейській площі, правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж.

«На відео і фото, які масово ширяться інтернетом, жінка справляє природні потреби на газонній частині серед площі, де встановлені державні символи, прапорці, у памʼять про полеглих героїв-захисників. Жінка використала державні символи як гігієнічний засіб», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські встановили особу правопорушниці та розшукали її біля залізничного вокзалу. 28-річна жінка мала ознаки спʼяніння. Її доставили до територіального підрозділу поліції, де з нею працюють слідчі.

Вчинок кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України. Правопорушниці загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, що раніше у Хмельницькій області активістка справила фізіологічну потребу у приміщенні ТЦК.