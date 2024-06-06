Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мінекономіки планує перенавчати жінок на «чоловічі» професії, де бракує фахівців через мобілізацію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мінекономіки планує перенавчати жінок на «чоловічі» професії, де бракує фахівців через мобілізацію
Через повномасштабну війну в багатьох сферах ринку праці не вистачає спеціалістів «чоловічих» професій
фото: freepik

Жінки вже зараз опановують професії тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів і тракторів

Міністерство економіки планує перенавчати жінок на ті професії, де тепер бракує фахівців через мобілізацію чоловіків. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За словами міністерки, потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу. Вона зауважила, що перенавчати їх треба на професії, які мають максимальний попит.

«Насамперед ідеться про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто «чоловічі» професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів – такі зараз реалії ринку праці», – пояснила Свириденко.

Міністерка також зазначила, що можливість фінансової підтримки таких програм перекваліфікації – як державних, так і з боку бізнесу – розгляне Європейський банк реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни у багатьох сферах ринку праці України не вистачає спеціалістів професій, які зазвичай вважалися «чоловічими». Проте роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади, а українки активніше відгукуються на такі вакансії та проходять перекваліфікацію.

Видання повідомляє, що за два роки повномасштабної війни в Україні суттєво побільшало жінок у так званих «чоловічих» професіях. Через мобілізацію чоловіків виникла нестача кадрів у будівництві, на промислових виробництвах в агросекторі тощо.

Читайте також: Більше половини нових ФОПів в Україні відкрили жінки: який бізнес обирають найчастіше
Теги: мобілізація жінка чоловік Юлія Свириденко професії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На фронті можуть з’явитися тисячі військових з середовища колишніх ув’язнених
Не по нотах «Вагнера». Чим мобілізація засуджених в Україні відрізняється від армії Пригожина Війна і право
4 червня, 16:25
Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають
ТЦК відправлятиме повістки 17-річним юнакам: роз'яснення Сухопутних військ
28 травня, 17:23
Повістки надсилатимуть військовозобов'язаним на зареєстровану адресу їхнього місця проживання
Українців так чи інакше чекатиме повістка у разі неоновлення даних – ТЦК
30 травня, 10:42
Суд визнав чоловіків винними у непристойному нападі
У Греції засудили двох туристів-українців, які вирішили привітати дівчат із Великоднем
16 травня, 02:38
У компанії наголосили, що підключені до платформи кур’єри є самозайнятими особами, тому їхнє бронювання неможливе
Сервіс Glovo відреагував на скандал з бронюванням
16 травня, 21:30
Мешканка Одеси використала державні символи як гігієнічний засіб
Поліція затримала в Одесі жінку, яка здійснила наругу над прапорами
25 травня, 08:52
Призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон, більше не знімаються з військового обліку в ТЦК
Кабмін зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік в ТЦК
21 травня, 19:32
Багатодітні батьки з числа військовозобов’язаних повинні надати ТЦК договір із колишніми дружинами, де прописати свою роль в утриманні неповнолітніх дітей
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
Вчора, 07:00
ВООЗ вважає, що наразі ризик зараження вірусом пташиного грипу для людини є низьким
У світі зафіксовано першу смерть людини від нового штаму пташиного грипу
Сьогодні, 13:24

Суспільство

Ліміт перевищено. «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла
Ліміт перевищено. «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла
Мінекономіки планує перенавчати жінок на «чоловічі» професії, де бракує фахівців через мобілізацію
Мінекономіки планує перенавчати жінок на «чоловічі» професії, де бракує фахівців через мобілізацію
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 7 червня
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 7 червня
Можлива евакуація великих міст: ексміністр енергетики закликав українців готувати план «Б»
Можлива евакуація великих міст: ексміністр енергетики закликав українців готувати план «Б»
Календар рибалки на червень 2024: коли гарно клює
Календар рибалки на червень 2024: коли гарно клює
Україна знала про наміри росіян підірвати Каховську ГЕС – «Укргідроенерго»
Україна знала про наміри росіян підірвати Каховську ГЕС – «Укргідроенерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Українські біженці у Німеччині отримують «листи щастя» від страхових компаній
18K
Президент Польсько-української господарчої палати спростував міф про «українців, які витрачають польські гроші»
18K
Ставлення до біженців у Нідерландах суттєво змінилось: дані дослідження
12K
Невідомі особи пограбували могилу наймолодшого оборонця «Азовсталі»: матір воїна в розпачі
6065
Одна з країн ЄС обмежила в’їзд українцям без біометричних паспортів
5906
Втрати ворога станом на 6 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
Сьогодні, 20:21
Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції – екс-міністр
Сьогодні, 18:24
Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Сьогодні, 01:00
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua