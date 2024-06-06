Мінекономіки планує перенавчати жінок на «чоловічі» професії, де бракує фахівців через мобілізацію

Через повномасштабну війну в багатьох сферах ринку праці не вистачає спеціалістів «чоловічих» професій

Жінки вже зараз опановують професії тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів і тракторів

Міністерство економіки планує перенавчати жінок на ті професії, де тепер бракує фахівців через мобілізацію чоловіків. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За словами міністерки, потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу. Вона зауважила, що перенавчати їх треба на професії, які мають максимальний попит.

«Насамперед ідеться про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто «чоловічі» професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів – такі зараз реалії ринку праці», – пояснила Свириденко.

Міністерка також зазначила, що можливість фінансової підтримки таких програм перекваліфікації – як державних, так і з боку бізнесу – розгляне Європейський банк реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни у багатьох сферах ринку праці України не вистачає спеціалістів професій, які зазвичай вважалися «чоловічими». Проте роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади, а українки активніше відгукуються на такі вакансії та проходять перекваліфікацію.

Видання повідомляє, що за два роки повномасштабної війни в Україні суттєво побільшало жінок у так званих «чоловічих» професіях. Через мобілізацію чоловіків виникла нестача кадрів у будівництві, на промислових виробництвах в агросекторі тощо.