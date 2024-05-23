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На Київщині потяг збив 9-річну дитину

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Київщині потяг збив 9-річну дитину
Електропотягом сполучення «Гребінка – Київ» було смертельно травмовано 9-річну дівчинку
фото: Національна поліція України

Поліція Київщини встановлює обставини трагедії

Увечері 22 травня на Бориспільщині потяг збив 9-річну дівчинку. Попередньо, дитина перебувала на коліях та не зреагувала на сигнал машиніста. Про це повідомляє поліція Київської області.

Подія трапилася близько 19:15 години на 24 кілометрі залізничної колії перегону «Баришівка – Бориспіль». Попередньо встановлено, що електропотягом сполучення «Гребінка – Київ», який рухався в напрямку столиці, смертельно травмовано 9-річну дівчинку.

За попередньою інформацією, дівчинка разом з іншими дітьми перебувала на коліях та не зреагувала на сигнал машиніста. На місце події прибули медики, однак малолітня дитина померла.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей, слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 22 квітня, зранку у Києві під колесами міської кільцевої електрички загинула жінка. Інцидент трапився на перегоні між Русанівкою та Лівобережною.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині під колесами поїзда загинула 17-річна дівчина, яка перебігала залізничний переїзд. Трагедія сталася в селі Чорнорудка Вчорайшенської громади 29 березня. Приблизно о 21:50 пасажирський електропоїзд, що прямував до Козятина, переїхав місцеву мешканку, яка перебігала переїзд. 

До слова, у Львові на нерегульованому залізничному переїзді автомобіль KIA Rio зіткнувся з потягом, внаслідок чого постраждали 65-річний водій та його 64-річний пасажир. Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Теги: потяг Київщина розслідування дитина

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