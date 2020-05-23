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    Суспільство

    На Рівненщині у будинку для людей похилого віку виявили ще 12 інфікованих коронавірусом

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    <p>На Рівненщині встановили контрольно-пропускні пункти біля Здолбунівського будинку-інтернату</p> - На Рівненщині у будинку для людей похилого віку виявили ще 12 інфікованих коронавірусом

    На Рівненщині встановили контрольно-пропускні пункти біля Здолбунівського будинку-інтернату

    В будинку вже 24 інфікованих Covid-19

    На Рівненщині встановили контрольно-пропускні пункти біля Здолбунівського будинку-інтернату для людей похилого віку та інвалідів через спалах коронавірусу.Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

    «Через спалах Covid-19 на в'їзді в Здолбунівський будинок-інтернат встановили КПП. Ще у 12 співробітників та підопічних цього закладу зафіксовано Covid-19. Це люди від 36 до 83 років», - йдеться у повідомленні.

     Нагадаємо, два дні тому у Здолбунівському будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів на коронавірус захворіло одразу 12 осіб. В області створено комісію задля службового розслідування спалаху в закладі. Таким чином, на сьогодні в будинку вже 24 інфікованих (8 працівників і 16 підопічних). П'ятеро людей перебувають в стаціонарі, інші - на самоізоляції.

    Станом на ранок 23 травня на Рівненщині зафіксовано 1400 випадків захворювання на коронавірус. За добу виявлено 64 нових інфікованих на COVID-19. Через ускладнення, викликані коронавірусом, зафіксовано 31 летальний випадок. Одужали 588 хворих.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

     

    здоров'я Рівненщина коронавірус
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