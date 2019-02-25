На Сумщині перша релігійна громада перейшла до Єдиної церкви



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На зборах були присутні голова селищної ради, місцевий фермер, який разом допомагав будувати храм, місцеві депутати та жителі села

Збори щодо переходу до Православної церкви України громада провела 23 лютого

У Сумській області релігійна громада жителів села Андріяшівка Роменського району першою в регіоні ухвалила рішення про перехід з Московського патріархату до складу Православної церкви України. Про це повідомили у прес-службі Сумської єпархії ПЦУ.

Як зазначається, збори щодо переходу до ПЦУ громада провела 23 лютого.

«Це перший такий випадок у Сумській області. На зборах був присутній голова селищної ради, місцевий фермер, який разом із селянами збудували в селі храм на честь святого Архистратига Божого Михаїла, місцеві депутати та жителі села», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що від Сумської єпархії Православної церкви України на зборах був присутній благочинний Роменського благочиння митрофорний протоієрей Ігор Мурий, а також духовенство і представники колишньої УПЦ Московського патріархату.

Як повідомлялося, на Хмельниччині вже 42 громади перейшли до Православної церкви України.

Нагадаємо, на Житомирщині вже 33 релігійні громади прийняла рішення про перехід із УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України.

Слід нагадати, що уже близько 340 парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України, але процес штучно стримується.