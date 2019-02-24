На Хмельниччині вже 42 громади перейшли до Православної церкви України



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Священик Московської церкви відмовився віддати ключі від церкви, тому храм був опечатаний Фото: Антоній Махота, Facebook

На початку парафіяльних зборів настоятель РПЦ побачивши малу кількість своїх прихильників відмовився брати у них учась

У неділю, 24 лютого, у селі Лисогірка, Летичівського району Хмельницької області відбулися парафіяльні збори на подвір'ї храму св. Безсрібників Косми і Дам'яна з приводу зміни канонічної приналежності до Православної церкви України (ПЦУ).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив митрополит Хмельницький та Кам’янець-Подільський ПЦУ Антоній (Махота).

«На початку парафіяльних зборів настоятель РПЦ У побачивши малу кількість своїх прихильників відмовився брати у них учась, мотивуючи, що усі присутні люди села не релігійна громада, а територіальна. Після того, як на прохання вірян села запрошений благочинний Хмельницької єпархії ПЦУ прот. Андрій Смакула ознайомив людей із статутними документами, було прийнято рішення зборами перейти до ПЦУ», - зазначив митрополит.

На прохання старости села, людей та поліції віддати ключі рішення більше чим 2/3 голосів зборів священик відмовився, тому храм був опечатаний. Після чого був відслужений прохальний молебінь про завершення доброї справи, додав Антоній.

Митрополит пояснив, що громада села Лисогірка стала 42-ю, яка перейшла до Православної церкви України на Хмельниччині.

До слова, на Волині московський священик стріляв по односельцях за перехід до Єдиної української церкви.

Слід нагадати, що уже близько 340 парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України, але процес штучно стримується.