На Житомирщині 33 релігійні громади перейшли до Помісної церкви



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На Житомирщині вже 33 релігійні громади прийняла рішення про перехід із УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомляє Житомирська обласна державна адміністрація.

«Загалом на Житомирщині вже 33 громади вирішили перейти із УПЦ МП до ПЦУ: 4 – у Малинському районі, по 3 – у Любарському, Чуднівському, Баранівському та Житомирському районах», - йдеться у повідомленні.

Вчора, у місті Баранівка, понад 600 жителів провели збори. Вже три громади Баранівського району проголосували за те, щоб перейти із УПЦ МП до єдиної православної церкви.

Станом на 20 лютого до Православної церкви України перейшло 338 парафіяльних храмів УПЦ МП.

За інформацією члена синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.