На Сумщині під час завантаження військової техніки загинув 24-річний солдат
Водій автомобіля ЗІЛ здійснив наїзд на 24-річного чоловіка, який від отриманих травм помер на місці
У Сумській області 27 вересня загинув військовослужбовець, який отримав травми, несумісні з життям. Про це повідомляє Кролевецька міськрада.
Старший солдат В’ячеслав Квокша загинув під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону ( В/Ч А1476 ).
Чоловік опинився між двома транспортними засобами та отримав травми, несумісні з життям.
На даний час обставини смерті з’ясовуються.
«Водій автомобіля ЗІЛ здійснив наїзд на 24-річного чоловіка, який від отриманих травм помер на місці. Під час виїзду співробітників поліції попередньо встановлено, що 51-річний житель м. Суми, керуючи автомобілем ЗІЛ, під час руху заднім ходом допустив наїзд на жителя Кролевецького району», – заявила «Суспільному» речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких.
В’ячеслав Квокша 1996 року народження. Проживав разом з батьками у селі Буйвалове. У 2017 році призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.
Увесь час, з 2017 року, служив у четвертому реактивному артилерійському дивізіоні.
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