На Сумщині під час завантаження військової техніки загинув 24-річний солдат

Старший солдат В’ячеслав Квокша загинув під час завантаження військової техніки

Водій автомобіля ЗІЛ здійснив наїзд на 24-річного чоловіка, який від отриманих травм помер на місці

У Сумській області 27 вересня загинув військовослужбовець, який отримав травми, несумісні з життям. Про це повідомляє Кролевецька міськрада.

Старший солдат В’ячеслав Квокша загинув під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону ( В/Ч А1476 ).

Чоловік опинився між двома транспортними засобами та отримав травми, несумісні з життям.

На даний час обставини смерті з’ясовуються.

«Водій автомобіля ЗІЛ здійснив наїзд на 24-річного чоловіка, який від отриманих травм помер на місці. Під час виїзду співробітників поліції попередньо встановлено, що 51-річний житель м. Суми, керуючи автомобілем ЗІЛ, під час руху заднім ходом допустив наїзд на жителя Кролевецького району», – заявила «Суспільному» речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких.

В’ячеслав Квокша 1996 року народження. Проживав разом з батьками у селі Буйвалове. У 2017 році призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.

Увесь час, з 2017 року, служив у четвертому реактивному артилерійському дивізіоні.

Зазначимо, на Донбасі зросла інтенсивність бойових дій, поранено військового.