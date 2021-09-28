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    На Сумщині під час завантаження військової техніки загинув 24-річний солдат

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    Старший солдат В&rsquo;ячеслав Квокша загинув під час завантаження військової техніки - На Сумщині під час завантаження військової техніки загинув 24-річний солдат
    Старший солдат В’ячеслав Квокша загинув під час завантаження військової техніки
    фото: Кролевецька міська рада

    Водій автомобіля ЗІЛ здійснив наїзд на 24-річного чоловіка, який від отриманих травм помер на місці

    У Сумській області 27 вересня загинув військовослужбовець, який отримав травми, несумісні з життям. Про це повідомляє Кролевецька міськрада.

    Старший солдат В’ячеслав Квокша загинув під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону ( В/Ч А1476 ).

    Чоловік опинився між двома транспортними засобами та отримав травми, несумісні з життям.

    На даний час обставини смерті з’ясовуються.

    «Водій автомобіля ЗІЛ здійснив наїзд на 24-річного чоловіка, який від отриманих травм помер на місці. Під час виїзду співробітників поліції попередньо встановлено, що 51-річний житель м. Суми, керуючи автомобілем ЗІЛ, під час руху заднім ходом допустив наїзд на жителя Кролевецького району», – заявила «Суспільному» речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких.

    В’ячеслав Квокша 1996 року народження. Проживав разом з батьками у селі Буйвалове. У 2017 році призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.

    Увесь час, з 2017 року, служив у четвертому реактивному артилерійському дивізіоні.

    Зазначимо, на Донбасі зросла інтенсивність бойових дій, поранено військового.

    Теги: смерть Сумщина водій військові військова техніка солдат
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    На Сумщині під час завантаження військової техніки загинув 24-річний солдат