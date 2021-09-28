У Дніпрі лікарі врятували військового з кульовим пораненням голови навиліт

27-річний чоловік був 10 днів у комі

Ворожий снайпер поцілив у голову 27-річному військовому з Львівської області. Його рятували у Дніпрі у обласній клінічній лікарні імені Мечникова, за його життя медики боролися понад три тижні. Про виписку бійця розповів головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко у Facebook.

Риженко розповів, що 27-річний Андрій отримав кульове поранення в голову, здавалося б, несумісне з життям, у населеному пункті Гірське Донецької області. Його доправили у лікарню Мечникова у вкрай тяжкому стані, у стані коми другого ступеня, підключили до ШВЛ та одразу прооперували.

Куля снайпера увійшла в скронево-тім'яну область зліва, і діаметрально вийшла з іншого боку черепа. На п'ятий день після операції стан пораненого потроху стабілізувався.

«Зворушливо, коли нянечки, медсестри, волонтери та лікарі проводжають бійця, який повернувся з того світу. Це як народження нового життя. Найдовші години лікарських переживань і рішень він провів у Мечникова. 23 дні в реанімації, 10 днів у комі. Кульове діаметральне поранення голови навиліт. Перша думка – шансів немає», – написав Риженко.

Відомо, що Андрій – сирота. З рідних у нього лише сестра Оля. Чоловіка з позитивною динамікою вже перевели в госпіталь. Після цього він поїде на реабілітацію до Львова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі рятують 27-річного українського бійця, пораненого снайпером на Донбасі 29 серпня.

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