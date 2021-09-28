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    На Донбасі зросла інтенсивність бойових дій, поранено військового

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    Українські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність - На Донбасі зросла інтенсивність бойових дій, поранено військового

    Українські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність

    фото з відкритих джерел

    У понеділок збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню

    Протягом минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою ЗСУ. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла. Про це інформує пресцентр штабу Об’єднаних сил

    Так, у понеділок, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. У напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

    Поблизу Катеринівки ворог вів турбуючий вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Новолуганського окупанти чотири рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

    Неподалік Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції наших захисників із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

    У районі населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.

    Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

    У напрямку Кримського збройні формування РФ двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

    «Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – резюмували у штабі.

    До слова, у Дніпрі лікарі врятували військового з кульовим пораненням голови навиліт.

    Також стало відомо, скільки коштів Росія витратить на утримання окупованого Донбасу.

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл Операція Об’єднаних сил
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    На Донбасі зросла інтенсивність бойових дій, поранено військового