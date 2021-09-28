На Донбасі зросла інтенсивність бойових дій, поранено військового
Українські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність
У понеділок збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню
Протягом минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою ЗСУ. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла. Про це інформує пресцентр штабу Об’єднаних сил
Так, у понеділок, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. У напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Катеринівки ворог вів турбуючий вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Новолуганського окупанти чотири рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Неподалік Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції наших захисників із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.
Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.
У напрямку Кримського збройні формування РФ двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.
«Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – резюмували у штабі.
До слова, у Дніпрі лікарі врятували військового з кульовим пораненням голови навиліт.
Також стало відомо, скільки коштів Росія витратить на утримання окупованого Донбасу.