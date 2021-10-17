На російський острів Сахалін обрушився потужний циклон, є жертви (відео)
На російське місто обрушився потужний ураган
На Сахаліні без світла залишилися 13 населених пунктів і 965 будинків
У неділю, 17 жовтня, на російське місто Олександрівськ-Сахалінський обрушився потужний ураган. За непідтвердженими даними є вже один загиблий через обвалення даху в результаті циклону. Про це повідомило джерело в екстрених службах РФ.
На цей час Олександрівськ-Сахалінська міська прокуратура перевіряє повідомлення від російських ЗМІ щодо обвалення покрівлі будівлі на людей.
«Одна людина загинула. Тіло знайшли під уламками даху», – сказало джерело.
У російській прокуратурі зараз перевіряють інформацію про наслідки бурхливого циклону в біля Олександрівськ-Сахалінська та Охинського району, місцеві прокурори також дадуть оцінку заходів, що вживаються відповідними органами для забезпечення безпеки людей.
Нагадаємо, 3 жовтня, до Оману почав наближаться тропічний циклон «Шахін». Вже є жертви. Загинули щонайменше троє людей. Уряд країни закликав жителів покинути прибережні райони. Також були скасовані рейси літаків до столиці Маскат і звідти.
До слова, у вересні США накрив ураган Іда.
Як повідомлялося, 11 жовтня потужний шторм «Афіна» накрив Грецію, після чого вулиці країни опинилися у потоках багнюки, затоплено будинки.