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    На російський острів Сахалін обрушився потужний циклон, є жертви (відео)

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    На російське місто обрушився потужний ураган

    Фото з відкритих джерел

    На Сахаліні без світла залишилися 13 населених пунктів і 965 будинків

    У неділю, 17 жовтня, на російське місто Олександрівськ-Сахалінський обрушився потужний ураган. За непідтвердженими даними є вже один загиблий через обвалення даху в результаті циклону. Про це повідомило джерело в екстрених службах РФ.

    На цей час Олександрівськ-Сахалінська міська прокуратура перевіряє повідомлення від російських ЗМІ щодо обвалення покрівлі будівлі на людей.

    «Одна людина загинула. Тіло знайшли під уламками даху», – сказало джерело.

    У російській прокуратурі зараз перевіряють інформацію про наслідки бурхливого циклону в біля Олександрівськ-Сахалінська та Охинського району, місцеві прокурори також дадуть оцінку заходів, що вживаються відповідними органами для забезпечення безпеки людей.

    Нагадаємо, 3 жовтня, до Оману почав наближаться тропічний циклон «Шахін». Вже є жертви. Загинули щонайменше троє людей. Уряд країни закликав жителів покинути прибережні райони. Також були скасовані рейси літаків до столиці Маскат і звідти.

    До слова, у вересні США накрив ураган Іда.

    Як повідомлялося, 11 жовтня потужний шторм «Афіна» накрив Грецію, після чого вулиці країни опинилися у потоках багнюки, затоплено будинки.

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    Теги: Росія ЗМІ уряд шторм ураган негода
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    На російський острів Сахалін обрушився потужний циклон, є жертви (відео)