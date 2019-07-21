На Вінниччині не вистачає скриньок для голосування - Опора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скриньок бракує, як в області, так і в самій Вінниці на виборчій дільниці №051449, - спостерігачі

Спостерігачі Опори фіксують на Вінниччині недостатню кількість скриньок для голосування.

Про це йдеться у повідомленні Громадянської мережі ОПОРА.

«На виборчих дільницях розповсюдженим порушенням є недостатня кількість виборчих скриньок. Так, на виборчій дільниці №050171, що у селі Майдан-Чапельський Вінницького району (виборчий округ №12), лише одна стаціонарна виборча скринька та одна для голосування на дому. За словами голови ДВК Тетяни Базелюк, скриньки не поставили через те, що немає місця, де їх поставити, оскільки це приміщення ФАПу, і площа дуже мала», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в Опорі, бракує скриньок і на виборчій дільниці №051449, що у місті Вінниця (виборчий округ №12), де поставили чотири стаціонарні виборчі скриньки замість шести.

Недостатня кількість виборчих скриньок зафіксована спостерігачами Опори і на дільницях №050598, що у селі Костянтинівка Липовецького району (виборчий округ №18), та №051070, що у селі Краснянка Тиврівського району (виборчий округ №14).

Відповідно до ч. 6 ст. 83 Закону України «Про вибори народних депутатів України», кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих)».

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 21 липня, о 8.00 відкрилися виборчі дільниці для голосування на дострокових виборах до Верховної Ради.