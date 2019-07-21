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    Політика

    На одній із дільниць проголосували вже 100% виборців

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    На одній із дільниць проголосували вже 100% виборців

    На дільниці №120852 до списку виборців було включено 96 громадян

    Станом на 9:50, на виборчій дільниці №120852 (виборчий округ №35, Дніпропетровська область) проголосували всі 100% виборців. Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі «Опора».

    ДВК №120852 знаходиться у «Державній установі ««Покровський виправний центр (№79)»», актова зала, 1-й поверх». До списку виборців було включено 96 громадян.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

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    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

    Станом на 9-ту годину ранку, в Україні не відкрилися вісім виборчих дільниць. Станом на 10-ту години, залишалися невідкритими дві дільниці в Чернігівській області.

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