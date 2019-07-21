Бойко проголосував за те, що йому «наказали зробити»



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Юрій Бойко проголосував на виборчій дільниці в с. Іванковичі Васильківського району

Юрій Бойко зізнався журналістам про свій вибір

Співголова української партії «Опозиційна платформа - За життя» Юрій Бойко сьогодні вранці проголосував на позачергових парламентських виборах на виборчій дільниці в с. Іванковичі Васильківського району Київської області.

«Я проголосував за мир, проголосував за людське життя, за все те, що мені наказали зробити люди, коли я був у поїздках два місяці по країні... і почув від них, що вони хочуть, що вони бажають нашій країні. І я сподіваюся, що наш вибір буде втіленням того, що вони хочуть бачити від політиків», - сказав Бойко журналістам після голосування на виборчій дільниці.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

Станом на 9-ту годину ранку, в Україні не відкрилися вісім виборчих дільниць. Станом на 10-ту години, залишалися невідкритими дві дільниці в Чернігівській області.

Джерело: Інтерфакс-Україна