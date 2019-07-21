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    Події в Україні

    За дві години голосування до поліції надійшло понад 200 повідомлень про порушення

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    До поліції надходять повідомлення про підкуп виборців - За дві години голосування до поліції надійшло понад 200 повідомлень про порушення
    До поліції надходять повідомлення про підкуп виборців

    Найбільше до поліції надходить заяв, пов`язаних із незаконною агітацією

    Станом на 10:00, залишаються невідкритими дві дільничні виборчі комісії у Чернігівській області (ОВК №207). Там досі відбувається передача виборчої документації. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

    Сьогодні, 21 липня, до органів поліції надійшло 218 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

    Найбільше зафіксовано фактів, пов`язаних із:

    • незаконною агітацією – 67,
    • перешкоджанням здійсненню виборчого права – 15,
    • конфліктом – 7,
    • пошкодженням майна – 4,
    • підкупом виборців – 2.

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    Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

    Станом на 9-ту годину ранку, в Україні не відкрилися вісім виборчих дільниць.

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