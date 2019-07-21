За дві години голосування до поліції надійшло понад 200 повідомлень про порушення
Найбільше до поліції надходить заяв, пов`язаних із незаконною агітацією
Станом на 10:00, залишаються невідкритими дві дільничні виборчі комісії у Чернігівській області (ОВК №207). Там досі відбувається передача виборчої документації. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Сьогодні, 21 липня, до органів поліції надійшло 218 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.
Найбільше зафіксовано фактів, пов`язаних із:
- незаконною агітацією – 67,
- перешкоджанням здійсненню виборчого права – 15,
- конфліктом – 7,
- пошкодженням майна – 4,
- підкупом виборців – 2.
Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.
У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.
Станом на 9-ту годину ранку, в Україні не відкрилися вісім виборчих дільниць.