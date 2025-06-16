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На випускному дівчина станцювала з військовою формою загиблого батька: щемливе відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На випускному дівчина станцювала з військовою формою загиблого батька: щемливе відео
Випускниця ледь стримувала сльози під час повільного танцю
скриншот відео

Відео з випускного розчулило мережу

В Україні, на одному з випускних вечорів, дівчина виконала щемливий танець, міцно притискаючи до грудей військову форму свого батька, який загинув, захищаючи Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео

Кадри з випускного, де випускниця зі сльозами на очах, але з непереборною гідністю та любов'ю, танцює повільний танець, пригортаючи до себе пам'ять про свого героя, зворушили мережу.

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Допис, поширений hromadske (@hromadske.ua)

Глибоко емоційний танець розчулив мережу і викликав бурхливе обговорення і хвилю співчуття до дітей, які черех війну, розв'язану російськими окупантами, втратили своїх найдорожчих батьків. 

На випускному дівчина станцювала з військовою формою загиблого батька: щемливе відео фото 1
скриншот коментарів
На випускному дівчина станцювала з військовою формою загиблого батька: щемливе відео фото 2
скриншот коментарів
На випускному дівчина станцювала з військовою формою загиблого батька: щемливе відео фото 3
скриншот коментарів
На випускному дівчина станцювала з військовою формою загиблого батька: щемливе відео фото 4
скриншот коментарів

Нагадаємо, у 67 разів побільшало судових справ про встановлення факту самостійного виховання та здійснення догляду за неповнолітньою дитиною батьком від початку повномасштабної війни. 

До слова, Аліна Отземко з Корсуня-Шевченківського – авторка книги для дітей військових «Чому тато не вдома?». Її вирішила написати у жовтні 2023 року. Чоловік Аліни загинув 7 червня 2024 року, та попри втрату, вона продовжує працювати над виданням. Звістку про смерть чоловіка отримала від його побратимів. Трирічний син Аліни Юрко ще не знає, що тато більше ніколи не потримає його на руках. 

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Теги: школа пам'ять Україна відео

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На випускному дівчина станцювала з військовою формою загиблого батька: щемливе відео
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