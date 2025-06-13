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У 67 разів побільшало справ щодо батьків-одинаків від початку повномасштабної війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У 67 разів побільшало справ щодо батьків-одинаків від початку повномасштабної війни
Статус батька, який самостійно виховує дитину, дає можливість виїзду за кордон у період війни
фото з відкритих джерел

Чоловіки все частіше офіційно встановлюють через суд факт самостійного виховання неповнолітньої дитини

У 67 разів побільшало судових справ про встановлення факту самостійного виховання та здійснення догляду за неповнолітньою дитиною батьком від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» зпосиланням на дані «Опендатабота».

Якщо з січня по травень 2022 року таких справ було шість, то за той самий період 2025 року їх побільшало до 400.

За весь 2022 рік судових справ щодо чоловіків, які вирішили офіційно встановити факт самостійного виховання неповнолітньої дитини, було лише 37. Вже за рік їх побільшало у п'ять разів – до 180. А У 2024 році кількість таких справ сягла 625. Цьогоріч суди в Україні вже розглянули щонайменш 400 подібних справ. Це у 3,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Загалом щонайменше 1255 судових справ щодо чоловіків, які вирішили офіційно встановити факт самостійного виховання неповнолітньої дитини, знайдено у судовому реєстрі від початку повномасштабної війни.

Варто зазначити, що статус батька, який самостійно виховує дитину, дає можливість виїзду за кордон, що наразі є обмеженим для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Нагадаємо, батько визнається «одиноким», якщо він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері.

Якщо мати померла, визнана безвісно відсутньою чи відмовилася забрати дитину з пологового будинку, то батько зобов’язаний забрати дитину та набуває статусу одинокого батька. У випадку, коли мати жива, але не бере участі у житті дитини, статус одинокого батька теж можна набути – втім це буде складніше.

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Теги: батько дитина війна кордон

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Суспільство

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