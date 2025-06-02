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Поліг під час танкового обстрілу у запорізьких степах. Згадаймо Віталія Дущака

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час танкового обстрілу у запорізьких степах. Згадаймо Віталія Дущака
Рідні дізналися про загибель Віталія Дущака саме в день його народження – 19 червня 2023 року
колаж: glavcom.ua

Побратими дали воїну позивний Талісман, вірячи, що він приносить їм удачу і береже від лиха

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Дущака. 

18 червня 2023 року в селі Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області під час танкового обстрілу поліг захисник з Буковини Віталій Дущак. Про це повідомила Чернівецька міська рада, інформує «Главком».

Народився Віталій Володимирович Дущак 19 червня 1997 року у селищі Берегомет Вижницького району Чернівецької області. Виріс і проживав у селі Нижні Станівці. У дитинстві був світлим, допитливим хлопчиком із надзвичайним почуттям гумору, яке залишалося з ним до останніх днів – навіть у найважчі часи війни.

На долю Віталія Дущака ще до початку повномасштабної війни випадало чимало випробувань. У 2012 році він пережив важку аварію, після якої буквально вчився ходити заново. Але навіть це не зламало його духу. У 2022 році, не вагаючись, Віталій став на захист України. Він вирішив воювати, бо не хотів, щоб ворог прийшов у його край, у його рідне село.

Віталій Дущак служив у складі 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону
Віталій Дущак служив у складі 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону
фото: Чернівецька міська рада

Віталій Дущак служив у складі 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону (150 ОРУБ), де був частиною секретного підрозділу. Від початку служби – завжди в перших лавах. Розвіддані, які Віталій разом із побратимами здобували, не раз рятували життя десяткам українських військових. Мав позивний Талісман. Саме так його називали побратими, вірячи, що він приносить їм удачу і береже від лиха.

Загинув воїн 18 червня 2023 року в селі Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області під час танкового обстрілу. Його підрозділ брав участь у визволенні населеного пункту Роботине.

«Захисник поліг у степах, политих кров’ю ще наших пращурів – хоробрих козаків. Йому так і не виповнилося 26 років…», – повідомили у Чернівецькій міськраді. 

Розвіддані, які Віталій разом із побратимами здобували, не раз рятували життя десяткам українських військових
Розвіддані, які Віталій разом із побратимами здобували, не раз рятували життя десяткам українських військових
фото: Чернівецька міська рада

Рідні дізналися про загибель Віталія Дущака саме в день його народження – 19 червня.

У захисника залишилися батьки та три сестри.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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