Поліг під час танкового обстрілу у запорізьких степах. Згадаймо Віталія Дущака

Рідні дізналися про загибель Віталія Дущака саме в день його народження – 19 червня 2023 року

Побратими дали воїну позивний Талісман, вірячи, що він приносить їм удачу і береже від лиха

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Дущака.

18 червня 2023 року в селі Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області під час танкового обстрілу поліг захисник з Буковини Віталій Дущак. Про це повідомила Чернівецька міська рада, інформує «Главком».

Народився Віталій Володимирович Дущак 19 червня 1997 року у селищі Берегомет Вижницького району Чернівецької області. Виріс і проживав у селі Нижні Станівці. У дитинстві був світлим, допитливим хлопчиком із надзвичайним почуттям гумору, яке залишалося з ним до останніх днів – навіть у найважчі часи війни.

На долю Віталія Дущака ще до початку повномасштабної війни випадало чимало випробувань. У 2012 році він пережив важку аварію, після якої буквально вчився ходити заново. Але навіть це не зламало його духу. У 2022 році, не вагаючись, Віталій став на захист України. Він вирішив воювати, бо не хотів, щоб ворог прийшов у його край, у його рідне село.

Віталій Дущак служив у складі 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону фото: Чернівецька міська рада

Віталій Дущак служив у складі 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону (150 ОРУБ), де був частиною секретного підрозділу. Від початку служби – завжди в перших лавах. Розвіддані, які Віталій разом із побратимами здобували, не раз рятували життя десяткам українських військових. Мав позивний Талісман. Саме так його називали побратими, вірячи, що він приносить їм удачу і береже від лиха.

Загинув воїн 18 червня 2023 року в селі Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області під час танкового обстрілу. Його підрозділ брав участь у визволенні населеного пункту Роботине.

«Захисник поліг у степах, политих кров’ю ще наших пращурів – хоробрих козаків. Йому так і не виповнилося 26 років…», – повідомили у Чернівецькій міськраді.

Розвіддані, які Віталій разом із побратимами здобували, не раз рятували життя десяткам українських військових фото: Чернівецька міська рада

Рідні дізналися про загибель Віталія Дущака саме в день його народження – 19 червня.

У захисника залишилися батьки та три сестри.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.