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Загинула, повертаючись з бойового завдання. Згадаймо Вікторію Сніжко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Загинула, повертаючись з бойового завдання. Згадаймо Вікторію Сніжко
З 2017-го Сніжко служила Україні в прикордонній службі, інспектором у пункті пропуску «Жуляни»
колаж: glavcom.ua

У Вікторії Сніжко залишилися тато, мама, сестра

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вікторію Сніжко. 

Прикордонниця з Ірпеня 34-річна штаб-сержант Вікторія Сніжко загинула, коли поверталась із бойового завдання. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, інформує «Главком». 

Вікторія народилася і виросла в Ірпені. Закінчила Державний податковий університет за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

З 2017-го Сніжко служила Україні в прикордонній службі, інспектором у пункті пропуску «Жуляни»
З 2017-го Сніжко служила Україні в прикордонній службі, інспектором у пункті пропуску «Жуляни»
фото: Олександр Маркушин/Facebook

З 2017-го служила Україні в прикордонній службі, інспектором у пункті пропуску «Жуляни».

«34-річна Вікторія була щирою, доброю, завжди усміхненою. Людиною, яка щиро любила свою країну і завжди залишалася з нею – навіть тоді, коли багато хто виїжджав», – написав Маркушин.

Вікторія загинула, повертаючись з бойового завдання. 

«Її втрата болить нам усім. Бо вона – частина Ірпеня, частина України, яку ми втрачаємо щодня» – додав мер Ірпеня

Поховали Вікторію Сніжко 22 травня на старому кладовищі Ірпеня. 

Вікторія Cніжко загинула, повертаючись з бойового завдання
Вікторія Cніжко загинула, повертаючись з бойового завдання
фото: Олександр Маркушин/Facebook

У Вікторії Сніжко залишилися тато, мама, сестра. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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