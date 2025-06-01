Загинула, повертаючись з бойового завдання. Згадаймо Вікторію Сніжко

З 2017-го Сніжко служила Україні в прикордонній службі, інспектором у пункті пропуску «Жуляни»

У Вікторії Сніжко залишилися тато, мама, сестра

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вікторію Сніжко.

Прикордонниця з Ірпеня 34-річна штаб-сержант Вікторія Сніжко загинула, коли поверталась із бойового завдання. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, інформує «Главком».

Вікторія народилася і виросла в Ірпені. Закінчила Державний податковий університет за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

З 2017-го Сніжко служила Україні в прикордонній службі, інспектором у пункті пропуску «Жуляни» фото: Олександр Маркушин/Facebook

З 2017-го служила Україні в прикордонній службі, інспектором у пункті пропуску «Жуляни».

«34-річна Вікторія була щирою, доброю, завжди усміхненою. Людиною, яка щиро любила свою країну і завжди залишалася з нею – навіть тоді, коли багато хто виїжджав», – написав Маркушин.

Вікторія загинула, повертаючись з бойового завдання.

«Її втрата болить нам усім. Бо вона – частина Ірпеня, частина України, яку ми втрачаємо щодня» – додав мер Ірпеня

Поховали Вікторію Сніжко 22 травня на старому кладовищі Ірпеня.

Вікторія Cніжко загинула, повертаючись з бойового завдання фото: Олександр Маркушин/Facebook

У Вікторії Сніжко залишилися тато, мама, сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.