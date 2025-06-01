Загинула, повертаючись з бойового завдання. Згадаймо Вікторію Сніжко
У Вікторії Сніжко залишилися тато, мама, сестра
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вікторію Сніжко.
Прикордонниця з Ірпеня 34-річна штаб-сержант Вікторія Сніжко загинула, коли поверталась із бойового завдання. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, інформує «Главком».
Вікторія народилася і виросла в Ірпені. Закінчила Державний податковий університет за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».
З 2017-го служила Україні в прикордонній службі, інспектором у пункті пропуску «Жуляни».
«34-річна Вікторія була щирою, доброю, завжди усміхненою. Людиною, яка щиро любила свою країну і завжди залишалася з нею – навіть тоді, коли багато хто виїжджав», – написав Маркушин.
Вікторія загинула, повертаючись з бойового завдання.
«Її втрата болить нам усім. Бо вона – частина Ірпеня, частина України, яку ми втрачаємо щодня» – додав мер Ірпеня
Поховали Вікторію Сніжко 22 травня на старому кладовищі Ірпеня.
У Вікторії Сніжко залишилися тато, мама, сестра.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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