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Президент Сербії Вучич їде в Україну з неанонсованим візитом

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Президент Сербії Вучич їде в Україну з неанонсованим візитом
фото: BLOOMBERG

Це буде перший візит Вучича в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році

Президент Сербії Александар Вучич у середу, 11 червня, прибуде до України з одноденним візитом. Як передає «Главком», про це повідомили в офісі сербського лідера.

Це буде перший візит Вучича в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Очікується, що він візьме участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. За повідомленнями сербських ЗМІ, саміт відбудеться в Одесі.

Нагадаємо, Сербія відмовлятиме у постачанні боєприпасів тим покупцям, щодо яких з'ясується, що кінцевим отримувачем є Україна. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич в ефірі Радіо і телебачення Сербії, реагуючи на звинувачення з боку Росії. «Я обов'язково віддам наказ і попередження, що в разі підозри на нецільове використання кінцевими користувачами і відправлення на поля боїв без нашого відома такі контракти не будуть виконуватися», – заявив Вучич.

Водночас Вучич сам визнавав минулого року в інтерв’ю для Financial Times, що Сербія постачала боєприпаси до країн, які відкрито підтримують Україну, і її не турбує, куди ці боєприпаси прямують далі.

Нещодавно Вучич поклявся перед Путіним, що нічим не допомагав Україні. Так він відреагував на заяву російської Служби зовнішньої розвідки про те, що сербська оборонна промисловість через посередників постачає Україні боєприпаси. Сербський мовник процитував коментарі Вучича і, як стало відомо, він заявив, що особисто обговорював це з російським диктатором Путіним.

Як відомо, у травні, Александр Вучич відвідував парад у Москві та зустрічався там із російським лідером Володимиром Путіним. Він заявив, що не боїться покарання за свій візит до РФ.

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Теги: Сербія Україна

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