Послання від Росії. Сибіга опублікував відео з вибухами над Києвом

Глава МЗС закликав до посилення тиску на Росію, бо тільки після цього вона «почне серйозно ставитися до миру»

Міністр наголосив, що Росія, попри показове прагнення говорити про мир, досі навіть не передала нікому своє бачення цього миру

Росія вкотре запустила по Україні ударні дрони та ракети. Відео зі звуками роботи ППО поблизу свого будинку опублікував міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі Х у неділю, 1 червня, інформує «Главком».

«Послухайте звуки над моїм будинком – і тисячами українських будинків – цього ранку. Протиповітряна оборона відбиває російські удари. З минулої ночі Україна зазнає масованих повітряних атак. Балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій країні», – написав глава МЗС.

Міністр наголосив, що Росія, попри показове прагнення говорити про мир, досі навіть не передала нікому своє бачення цього миру в «меморандумі», а натомість розпочинає нові смертоносні атаки проти України.

«На відміну від міфічного «меморандуму», ми чітко бачимо і чуємо справжні «послання» Росії – її ракети і дрони», – наголосив Сибіга.

Глава МЗС закликав до посилення тиску на Росію, бо тільки після цього вона «почне серйозно ставитися до миру».

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога тривала ледве не 10 годин.

Уранці 1 червня в Києві було чутно вибухи. У столиці, на Оболоні, працювала ППО.

Також голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, заявив, що російська армія масовано атакувала Київську область дронами і різними типами ракет у ніч проти 1 червня. Є пошкодження. Попри те, що постраждалих серед населення немає і влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, на жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків.

«У них вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Усім власникам будинків буде надана необхідна допомога. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки», – зазначив Калашник.