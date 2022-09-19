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Батько помер на війні: психологи розповіли, як повідомити про це дитині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Батько помер на війні: психологи розповіли, як повідомити про це дитині
Двомісячне немовля на похороні свого батька – льотчика Сергія Пархоменка
фото з відкритих джерел

Якщо у вас потім не буде часу побути з дитиною, варто відкласти розмову

Дитина має право знати, що трапилося з її батьками. Тож, незалежно від віку малюка, йому варто розповісти правду про смерть близької людини. Але повідомляти слід лише тоді, якщо потім є час побути з дитиною. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловила психологиня Катерина Гольцберг.

«Якщо нам потім треба піти і залишити дитину з її думками наодинці – ми маємо відкласти цю розмову. У дитини можуть виникнути питання або різні емоційні реакції і ми можемо заспокоїти та розділити її горе. Не говорити: «Не плач», а навпаки дозволити виявити горе, пожуритися, виплакатися, і у цей момент було б добре, щоби з дитиною був хтось із тих дорослих, кому вона довіряє і з ким може щиро поговорити про це», – зазначає психологиня.

Фахівчиня радить, коли дитина запитує про подробиці загибелі, краще їх приховувати. Та якщо не цікавиться, розповідати деталі не варто. Слід уникати також описів жахіть та мук.

Катерина Гольцберг зауважує – втративши одного з батьків, дитина може почати тривожитися, що втратить і другого, і намагатиметься контролювати його.

«Може виникнути тривожна прихильність, особливо у молодших дітей і ми теж повинні це розуміти і якийсь час дати дитині можливість нас контролювати: підтримувати з нею зв'язок, частіше дзвонити, якщо ми йдемо на роботу, обіймати», – каже психологиня.

Іноді дитина може захотіти спати з батьком чи матір’ю. У такій ситуації це можна дозволити, але краще домовитися про терміни. Наприклад, місяць спимо разом, а потім малюк повертається у своє ліжечко.

Нагадаємо, багатьом українцям важко подолати тривожність під час війни, але існують методи, що можуть полегшити цей стан. Психолог Юлія Ворман дала деякі поради, які дозволяють взяти тривогу під контроль та заспокоїтися. 

Також раніше медичний психолог пояснила, як відновлювати внутрішній ресурс під час війни так, щоб не образити інших.

Крім того, дитяча психологиня Катерина Гольцберг у розмові з «Главкомом» дала поради, як діяти педагогам у ситуації, коли в клас приходить дитина, яка під час війни отримала травматичний досвід. 

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Теги: смерть похорон війна Україна психологія діти

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