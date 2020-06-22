У вагонах не протиснутися: як виконуються карантинні вимоги у київському метро (фото)



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Потяг київського метро у годину пік 22 червня Фото: Олександр Красноштан, Facebook

Кияни закликають збільшити кількість потягів у пікові години

Від початку відновлення роботи київського метро у підземці щодня зростає кількість пасажирів. Дотримання соціальної дистанції стає неможливим.

Так, у соцмережі з’явилося фото з вагона потягу метро у ранкову годину пік 22 червня.

На ньому видно, що вагон вщент заповнений пасажирами і про дотримання дистанції у 1,5 м навіть не йдеться. А інтервал руху потягів складає понад 2,5 хвилини.

У коментарі під дописом речниця Київського метрополітену Наталка Макогон зазначила: «Не зважаючи на майже вполовину менший пасажиропотік ніж до карантину, працюємо в піковому літньому графіку. Продовжуємо закликати пасажирів користуватися міським транспортом за реальної необхідності та дотримуватися правил карантину (зокрема, обов'язкового маскового режиму)».

Як повідомлялося, від початку відновлення роботи столичного метрополітену після карантину пасажиропотік у підземці зріс із 309 тис. до 845 тис. на день.

«З метою забезпечення виконання передбачених притиепідемічних заходів, зокрема можливості дотримання соціальної дистанції, підприємством забезпечується оперативний контроль та моніторинг за пасажиропотоком у вестибюлях станцій метрополітену та вживаються заходи щодо недопущення скупчень пасажирів шляхом обмеження працівниками метрополітену спільно з працівниками поліції проходу пасажирів біля вхідних дверей вестибюлів та за потреби - обмеження входу до вестибюлів шляхом часткового зачинення дверей станцій», - повідомили у метрополітені.

Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень.

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