Київ найближчим часом може пом’якшити карантин



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У разі пом'якшення карантину масковий режим не скасується

Епідемічна ситуація в Києві дозволяє пом’якшити карантинні заходи

Станом на ранок 22 червня епідситуація у Києві відповідає критеріям, що дозволяють перехід міста до наступного етапу карантину. Він передбачає послаблення обмежень для закладів громадського харчування, культурних та розважальних закладів, закладів, що надають послуги з розміщення, проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, тощо.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Рішення щодо послаблення карантинних заходів на території Києва буде прийнято на позачерговому засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА найближчим часом.

«Все ж, навіть в умовах пом’якшення карантину, необхідно пам’ятати про дотримання чітко регламентованих протиепідемічних заходів. Продовжувати користуватися засобами індивідуального захисту: масками, респіраторами, антисептиками. Не нехтувати фізичною дистанцією з іншими людьми. Це дозволить не допустити зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 на території Києва та захистити себе та оточуючих від небезпеки інфікування», – нагадав Олег Рубан, керівник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві.

Відповідно до діючих документів, регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається той, де наявна одна з ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50%;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 перевищує 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більше 10%.

Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію.

Нагадаємо, станом на ранок 22 червня, у Києві підтверджено 4368 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 43 особи.

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Як повідомлялося, столична влада посилила контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки у Києві.

В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони. Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших. І, в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил, складають протокол про адміністративне порушення.

У Києві мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог провели перевірки у 27 розважальних закладах в нічний час і притягнули до адміністративної відповідальності 17 порушників.

Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень.