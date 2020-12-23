«Інтерпол не допускає дешевих провокацій». Аваков прокоментував розшук Марківа Росією

Арсен Аваков: МВС превентивно направило в Інтерпол відповідне попередження про можливу провокацію з боку РФ

Аваков зазначив, що Нацполіція системно моніторить інформацію по так званій «справі Марківа»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував висунення Слідкомом РФ обвинувачення українському нацгвардійцю Віталію Марківу у вбивстві. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Аваков зазначив, що Національна поліція Україна моніторить інформацію по так званій «справі Марківа» і превентивно направила до Інтерполу відповідне попередження про російську провокацію.

«Спроби путінського режиму організувати фейкову справу стосовно нацгвардійця Віталія Марківа вже провалилися в суді Італії, тепер він намагається використати інструменти Інтерполу. Однак, Інтерпол – серйозна міжнародна організація, яка не допускає таких дешевих провокацій», – заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За словами Авакова, єдине, чого домігся Слідчий комітет РФ, так це того, що «Віталій Марків поки не зможе подорожувати Золотим кільцем Росії. Але так буде не завжди!».

Зазначається, що 11 грудня українського бюро Інтерполу направило до генерального секретаріату інформацію про можливу спробу використання інформаційної системи Інтерполу щодо Марківа.

«Генеральний секретаріат підтверджує отримання вашого повідомлення, наведеного нижче, і хотів би подякувати вашому Бюро за постійну участь у забезпеченні цілісності баз даних Інтерполу», – йдеться у листі від генерального секретаріату організації.

Нагадаємо, що МВС Україні відповіло на висунення Слідкомом РФ обвинувачення українському нацгвардійцю Віталію Марківу у вбивстві.

23 грудня Росія висунула обвинувачення Марківу у вбивстві російського громадянина Андрія Миронова та італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.

11 грудня російський суд заочно заарештував і оголосив Марківа в розшук. Як заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, цим Росія підтвердила свою участь у спробі фальсифікації справи українця.

Влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за «співучасть» в убивстві Роккеллі та Миронова. Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення й заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

Україна наполягає, що іноземні журналісти, які перебували у Слов'янську без української акредитації, могли загинути від обстрілів проросійських формувань. Крім того, тоді у Нацгвардії не було мінометів, від яких загинули журналісти.

3 листопада Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні. До України Марків повернувся 4 листопада.