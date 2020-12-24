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    Росія не надсилала запит на видачу Марківа ─ Нацполіція

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    23 грудня Росія висунула звинувачення Віталію Марківу у вбивстві - Росія не надсилала запит на видачу Марківа ─ Нацполіція
    23 грудня Росія висунула звинувачення Віталію Марківу у вбивстві
    Фото з відкритих джерел

    У Нацполіції дуже раді, що вдалося звільнити бійця Нацгвардії Віталія Марківа і повернути його додому з італійської в'язниці

    Національна поліція України не отримувала запит від РФ про видачу бійця Національної гвардії Віталія Марківа. Про це керівник Національної поліції Ігор Клименко заявив в інтерв'ю «Цензор.нет».

    «Ні, ми такого запиту не отримували», ─ сказав Клименко.

    За словами керівника Нацполіції, особисто він дуже радий тому, що «завдяки наполегливості міністра Авакова і проробленій величезній роботі, зокрема і слідчих Нацполіції, вдалося звільнити Марківа і повернути його додому».

    Нагадаємо, 23 грудня Росія висунула обвинувачення Марківу у вбивстві російського громадянина Андрія Миронова та італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі

    МВС Україні відповіло на висунення Слідкомом РФ обвинувачення українському нацгвардійцю Віталію Марківу у вбивстві.

    11 грудня російський суд заочно заарештував і оголосив Марківа в розшук. Як заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, цим Росія підтвердила свою участь у спробі фальсифікації справи українця.

    Влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за «співучасть» в убивстві Роккеллі та Миронова. Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення й заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

    Україна наполягає, що іноземні журналісти, які перебували у Слов'янську без української акредитації, могли загинути від обстрілів проросійських формувань. Крім того, тоді у Нацгвардії не було мінометів, від яких загинули журналісти.

    3 листопада Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні. До України Марків повернувся 4 листопада.

    Теги: Національна поліція України Росія МВС Україна поліція Віталій Марків Ігор Клименко
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