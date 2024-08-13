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Над Україною з'явилося полярне сяйво (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Над Україною з'явилося полярне сяйво (фото)
фото: Павло А*/X

Явище спостерігали у щонайменше п'яти областях

У ніч а-на 13 серпня над різними регіонами України було помітно полярне сяйво. Користувачі соцмереж почали ділитися знімками неба.

Явище спостерігали у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Чернігівській та Сумській областях.

5 фото
На весь екран
фото з відкритих джерел
Полярне, або північне, сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. Північне сяйво у небі України зазвичай спостерігається один раз на декілька років.

Астроном Володимир Кажанов наголосив, що в полі просто неба деякі бачать явище і неозброєним оком, решті допоможе адаптація очей до темряви. Він радить 10-20 хвилин спостерігати за небом, не дивлячись на щось яскраве.

Окрім того, він розповів, що у ці дні можна спостерігати «серпневий зорепад» – метеорний потік Персеїди.

Над Україною з'явилося полярне сяйво (фото) фото 1
фото: Павло А*/X

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, від 10 серпня на Сонці сталося щонайменше п’ять сильних сонячних спалахів, пише Associated Press.

Ці сонячні бурі, що тривали з вихідних, спричинили слабке різнобарвне полярне сяйво по всій Північній півкулі.

Нагадаємо, у небі над Україною можна буде побачити найяскравіший у році метеоритний дощ Персеїди, пік якого очікується у ніч на вівторок, 13 серпня.

До слова, у ніч проти 14 серпня, можна буде спостерігати за рідкісним космічним явищем: Марс і Юпітер зблизяться на нічному небі. Візуально вони будуть розділені всього лише третиною градуса.

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Теги: атмосферне явище природа

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