Над Україною з'явилося полярне сяйво (фото)
Явище спостерігали у щонайменше п'яти областях
У ніч а-на 13 серпня над різними регіонами України було помітно полярне сяйво. Користувачі соцмереж почали ділитися знімками неба.
Явище спостерігали у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Чернігівській та Сумській областях.
Астроном Володимир Кажанов наголосив, що в полі просто неба деякі бачать явище і неозброєним оком, решті допоможе адаптація очей до темряви. Він радить 10-20 хвилин спостерігати за небом, не дивлячись на щось яскраве.
Окрім того, він розповів, що у ці дні можна спостерігати «серпневий зорепад» – метеорний потік Персеїди.
За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, від 10 серпня на Сонці сталося щонайменше п’ять сильних сонячних спалахів, пише Associated Press.
Ці сонячні бурі, що тривали з вихідних, спричинили слабке різнобарвне полярне сяйво по всій Північній півкулі.
Нагадаємо, у небі над Україною можна буде побачити найяскравіший у році метеоритний дощ Персеїди, пік якого очікується у ніч на вівторок, 13 серпня.
До слова, у ніч проти 14 серпня, можна буде спостерігати за рідкісним космічним явищем: Марс і Юпітер зблизяться на нічному небі. Візуально вони будуть розділені всього лише третиною градуса.
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