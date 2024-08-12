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Україну накриє найяскравіший зорепад року: що відомо

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Україну накриє найяскравіший зорепад року: що відомо
Метеоритні дощі Персеїди активні з середини липня
фото: AP

Зорепад найкраще видно у північній півкулі, де розташована Україна

У небі над Україною можна буде побачити найяскравіший у році метеоритний дощ Персеїди, пік якого очікується у ніч на вівторок, 13 серпня. Про це пише The Guardian.

Метеоритні дощі Персеїди активні з середини липня і, як очікується, триватимуть щонайпізніше до кінця серпня. 

Персеїди найкраще видно у північній півкулі, де розташована Україна, особливо перед світанком. Цього року спостерігачам доведеться змагатися зі світлом Місяця, який буде наполовину заповнений у ніч піку опадів. Однак, за даними Sky & Telescope, Місяць зайде до півночі, тому рано вранці буде достатньо темно для перегляду.

Старший астроном з Королівської обсерваторії в Грінвічі Ед Блумер розповів, що спостерігати зорепад можна не тільки в пікову ніч, але й за кілька днів до та після цього. За його словами, погода та освітлення на місці будуть важливішими, ніж точна дата піку.

Метеоритні дощі відбуваються щороку в один і той же час і можуть тривати кілька днів або тижнів. Але існує лише невелика ймовірність, коли кожна злива досягає свого піку, а саме – коли Земля досягає найщільнішої частини космічного сміття. Пік – найкращий час, щоб побачити зливу. Зі сторони спостерігачів на Землі, здається, що метеори прилітають з одного місця на небі.

Персеїдице один із найвідоміших метеорних потоків, який щорічно відбувається в серпні. Цей потік пов'язаний із кометою Свіфта-Туттля, і його можна спостерігати вночі, коли Земля проходить через хвіст комети. Пік Персеїд зазвичай припадає на 11-13 серпня. У ці дні можна побачити до 60-100 метеорів на годину за умов ідеального неба.

Щоб побачити зорепад, краще вийти на вулицю вночі, знайти темне місце подалі від міського освітлення і не дивитися на телефони. Іноді можна побачити особливо яскраві метеори, так звані «вогняні кулі», які можуть горіти кілька секунд.

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня, можна буде спостерігати за рідкісним космічним явищем: Марс і Юпітер зблизяться на нічному небі. Візуально вони будуть розділені всього лише третиною градуса.

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Теги: земля Україна природа космос атмосферне явище

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