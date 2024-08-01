Полярники показали рідкісне явище над станцією «Академік Вернадський» (фото)
«Ділимося з вами неймовірними світлинами зоряного неба над станцією «Академік Вернадський». Це досить рідкісне явище, адже в нашому регіоні Антарктики постійно хмарно», – полярники
Українські полярники помітили рідкісне явище – зоряне небо над станцією «Академік Вернадський». Фото опублікували у Facebook.
«Ділимося з вами неймовірними світлинами зоряного неба над станцією «Академік Вернадський». Це досить рідкісне явище, адже в нашому регіоні Антарктики постійно хмарно», – йдеться у повідомленні.
Полярники зауважили, що у Південній півкулі, де розташований континент Антарктида, можна побачити 45 сузір’їв, які недоступні в Північній півкулі.
«Найвідомішим є Південний хрест. За ним можна визначити напрямок на Південний полюс. До речі, саме це сузір’я було зображено на шевроні 28-ї УАЕ, яка зимувала на станції торік. Проте є сузір’я, які можна бачити з обох півкуль (хоч інколи в різний час). Вони розташовані в районі екватора», – наголошують полярники.
Нагадаємо, українські полярники вперше задокументували зустріч з фінвалом – другим за величиною китом.
Раніше українські полярники показали своїх пухнастих маленьких «сусідів». У Національному антарктичному центрі України розповіли про пташенят південнополярних поморників, які вилупилися на острові Галіндез, біля станції «Академіка Вернадського».
До того ж українські науковці зі станції «Академік Вернадський» зняли на відео, як кити в Антарктиді виринають з води та крутяться над океаном.
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