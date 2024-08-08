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Науковці стривожені через стан льодовиків у тропіках. Чому це важливо

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Науковці стривожені через стан льодовиків у тропіках. Чому це важливо
Льодовик Кешке в перуанських Андах
фото: Whispering River Media

Льодовики збирають воду у вигляді снігу взимку та випускають її під час літнього танення, забезпечуючи водою мільярди людей

Нове дослідження міжнародної групи вчених показує, що льодовики в тропіках тануть швидше, ніж прогнозувалося, зменшуючись до розмірів, яких дослідники не очікували побачити роками. Про це пише Sciencealert.

«Чесно кажучи, це нас шокувало», – сказав New Scientist палеокліматолог Каліфорнійського університету в Берклі Ендрю Горін. «Я вважаю, що це явний доказ того, що принаймні один регіон у світі покинув сприятливі кліматичні умови, які сприяли розвитку людської цивілізації».

Горін додає: «Ми швидко долаємо кліматичні віхи, до яких, на нашу думку, залишилися десятиліття».

Команда Горіна виявила підозрілу нестачу ізотопів берилію-10 і вуглецю-14 в мінералах, що межують з льодовиками в горах Анд, що вказує на те, що востаннє ці породи відчували тепло нашого Сонця щонайменше 11 700 років тому. Це говорить про те, що частини гірського хребта не бачили такого низького рівня зледеніння з часів до голоцену – періоду, який породив людську цивілізацію.

Льодовики збирають воду у вигляді снігу взимку та випускають її під час літнього танення, забезпечуючи водою мільярди людей. Коли льодовики відступають, прісної води стає менше.

Регіон Анд уже переживає рекордні посухи та нестачу води як наслідок, а також смертельні повені, коли талі басейни вириваються з криги, яка раніше утримувала їх.

Попередні дослідження також виявили прискорене танення льодовика від Гімалаїв до Аляски. 

Як пояснюють науковці, льодовики дуже чутливі до кліматичної системи, в якій вони існують. І є тим місцем, де видно деякі з перших великих змін, що виникають унаслідок потепління. На їхньому прикладі можна побачити, що може чекати нас у майбутньому в інших місцях планети.

Льодовики збирають воду у вигляді снігу взимку та випускають її під час літнього танення, забезпечуючи водою мільярди людей. Коли льодовики відступають, прісної води стає менше. Приблизно кожна четверта людина на Землі залежить від прісної води, що постачається з льодовикових регіонів, які покривають 10 відсотків поверхні нашої планети. 

Нагадаємо, спекотна хвиля розпочнеться з 15 серпня із західних областей, а потім пошириться на решту території країни.

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Теги: клімат природа вода

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