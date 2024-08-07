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Рідкісне космічне явище 14 серпня: хто може побачити

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Рідкісне космічне явище 14 серпня: хто може побачити
Марс та Юпітер зійдуться на північному сході небосхилу у сузір'ї Тельця
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Спостерігати космічне явище можна буде від другої години ночі до світанку

У ніч проти 14 серпня, можна буде спостерігати за рідкісним космічним явищем: Марс і Юпітер зблизяться на нічному небі. Візуально вони будуть розділені всього лише третиною градуса. Про це повідомляє Live Science.

Спостерігати це явище можна буде від другої години ночі до світанку. У будь-якій точці Землі з'єднання буде помітне неозброєним оком. Обидві планети з'являться на північному сході в сузір'ї Тельця і протягом ночі перемістяться приблизно на 50° над східним горизонтом.

З'єднання планет – це оптичний ефект, при якому дві планети здаються дуже близькими одна до одної, хоча насправді їх відстань одна від одної набагато більша. 

Live Science пише, що для тих, хто має біноклі або невеликі телескопи, спостереження буде ще цікавіше: вони зможуть побачити не лише планети, а й чотири великі супутники Юпітера. Ганімед і Каллісто розташуються з боків від планети, а Іо і Європа – між Юпітером і Ганімедом. Марс буде розташований трохи вище Юпітера і його супутників.

Це з'єднання Марса і Юпітера буде останнім подібним явищем цього року. Наступна подія такого типу відбудеться наступного року, 20 січня, коли Венера і Сатурн зійдуться на небі.

Нагадаємо, що команда міжнародних вчених оголосила про відкриття Gliese 12 b – екзопланети помірного клімату, розміром з Землю, яка знаходиться всього за 40 світлових років від нас, тобто на відстані 378 трильйонів кілометрів від Землі, – захоплюючого прориву в астрономії та пошуку позаземного життя.

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Теги: космос Планета Земля

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