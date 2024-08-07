Рідкісне космічне явище 14 серпня: хто може побачити
Спостерігати космічне явище можна буде від другої години ночі до світанку
У ніч проти 14 серпня, можна буде спостерігати за рідкісним космічним явищем: Марс і Юпітер зблизяться на нічному небі. Візуально вони будуть розділені всього лише третиною градуса. Про це повідомляє Live Science.
Спостерігати це явище можна буде від другої години ночі до світанку. У будь-якій точці Землі з'єднання буде помітне неозброєним оком. Обидві планети з'являться на північному сході в сузір'ї Тельця і протягом ночі перемістяться приблизно на 50° над східним горизонтом.
Live Science пише, що для тих, хто має біноклі або невеликі телескопи, спостереження буде ще цікавіше: вони зможуть побачити не лише планети, а й чотири великі супутники Юпітера. Ганімед і Каллісто розташуються з боків від планети, а Іо і Європа – між Юпітером і Ганімедом. Марс буде розташований трохи вище Юпітера і його супутників.
Це з'єднання Марса і Юпітера буде останнім подібним явищем цього року. Наступна подія такого типу відбудеться наступного року, 20 січня, коли Венера і Сатурн зійдуться на небі.
Нагадаємо, що команда міжнародних вчених оголосила про відкриття Gliese 12 b – екзопланети помірного клімату, розміром з Землю, яка знаходиться всього за 40 світлових років від нас, тобто на відстані 378 трильйонів кілометрів від Землі, – захоплюючого прориву в астрономії та пошуку позаземного життя.
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