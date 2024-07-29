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Дібровський кар'єр на Житомирщині: рай для відпочинку та дайвінгу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Дібровський кар'єр на Житомирщині: рай для відпочинку та дайвінгу
Ще одна мальовнича локація для відпочинку
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Затоплений ліс, кришталева вода та загадкові механізми – нова перлина для дайверів та любителів природи

Неподалік від відомого Дружбівського кар'єру, серед мальовничих лісів Житомирщини, ховається справжній скарб для шукачів пригод – Дібровський кар'єр. Це місце, де підводний світ переплітається з історією промисловості, створюючи неповторну атмосферу таємничості та краси.

«Главком» продовжує досліджувати та розповідати про унікальні водні об'єкти Україні. І сьогодні в об'єктиві унікальний кар'єр із цілим підводним світом.

Кришталеві глибини та затонулі скарби

Затоплений кар'єр вражає своєю кришталево чистою водою, яка дозволяє побачити найдрібніші деталі підводного світу. Серед затоплених дерев плавають зграї різнокольорових риб, створюючи враження підводного лісу.

Дібровський кар'єр на Житомирщині: рай для відпочинку та дайвінгу фото 1
Юлія Хоменко, glavcom.ua

На дні можна побачити залишки старих механізмів, бурових машин та навіть трансформаторної станції, що нагадують про минуле цього місця.

Дібровський кар'єр на Житомирщині: рай для відпочинку та дайвінгу фото 2
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua/

Дайвінг у серці природи

Дібровський кар'єр став справжнім раєм для дайверів. Тут можна не лише насолодитися красою підводного світу, а й дослідити затонулі об'єкти, відчувши себе справжніми дослідниками

Дібровський кар'єр на Житомирщині: рай для відпочинку та дайвінгу фото 3
Юлія Хоменко, glavcom.ua

Місцеві дайвери розповідають про захопливі зустрічі з щуками, окунями, сомами та навіть раками. Особливо цікавими є нічні занурення, коли можна спостерігати за активністю нічних хижаків.

Дібровський кар'єр на Житомирщині: рай для відпочинку та дайвінгу фото 4
Юлія Хоменко, glavcom.ua

Більше, ніж просто кар'єр

Дібровський кар'єр – це не лише місце для дайвінгу. Це оаза спокою та краси, де можна відпочити від міської метушні, насолодитися природою та зробити неймовірні фотографії.

Деякі туристи знаходять цей кар'єр випадково, прямуючи до відомого Житомирського Памуккале, і залишаються тут надовго, зачаровані його атмосферою.

Дібровський кар'єр на Житомирщині: рай для відпочинку та дайвінгу фото 5
Юлія Хоменко, glavcom.ua

Як дістатися та зберегти красу

З Києва до Дібровського кар'єру можна дістатися за 3 години 3 хвилини на машині. Відстань становить 219 км). Маршрут проходить по трасі Е373/М07.  Також до Дібровського кар'єру можна дістатися двома шляхами: через Радовель або через село Білокоровичі. Місцеві жителі та відпочивальники закликають туристів берегти природу, прибирати за собою сміття та не розпалювати багаття у недозволених місцях. Тільки так можна зберегти цей унікальний куточок природи для майбутніх поколінь.

Під водою
Під водою

Дібровський кар'єр – це місце, де історія та природа зливаються воєдино, створюючи неповторний досвід для кожного, хто наважиться зануритися у його глибини.

Нагадаємо, Голубі озера під Житомиром: мальовничий куточок для літнього відпочинку. 

Теги: природа Житомирщина історія сміття

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