Українські полярники показали рідкісні перламутрові хмари (відео)

Унікальне явище в Антарктиці можна спостерігати буквально кілька разів за рік експедиції

Над станцією «Академік Вернадський» виникло рідкісне атмосферне явище – перламутрові хмари. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у фейсбуці.

Полярники розповіли, що перламутрові хмари в Антарктиці можна спостерігати буквально кілька разів за рік експедиції, переважно саме взимку (у Південній півкулі зараз зима).

Науковці пояснили, як природа «малює» таку красу: «Більшість хмар живуть у нижньому шарі атмосфери – «вологій» тропосфері. А от перламутрові формуються в наступному шарі – «сухій» стратосфері. Вологу туди заносить сильний потік повітря: зазвичай він натикається на високий гірський хребет, «йде» вгору, огинає його та «падає» вниз. Верхівка хвилі проходить через нижню частину стратосфери, розташовану на висоті 15-30 км. Також це може бути пов'язано з сильними тропосферними циклонами. Коли потік потрапляє у стратосферу, там мають бути аномально низькі температури (близько -85°С), щоб волога перетворилася на кристалики льоду», – пояснили дослідники.

Весь цей процес, за їхніми словами, повинен підсвічуватися сонцем, що на кілька градусів нижче горизонту, тобто сходить або сідає. Тоді світло відбивається від кристаликів в хмарах так, що виникає оптичний ефект іризації. Він якраз і «фарбує» хмари в різні кольори. Коли ж сонце підіймається вище, то на тлі розсіяного світла їх майже не видно, адже вони дуже тонкі.

«Оскільки хмари складаються з кристаликів льоду, спостерігаються здебільшого в полярних регіонах та формуються в стратосфері, то їхня офіційна назва – крижані полярні стратосферні хмари. А вже через різнокольоровість їх назвали перламутровими», – розповіли полярники.

Нагадаємо, що раніше українські полярники ледь не стали здобиччю дуже небезпечного хижака – морського леопарда, який, побачивши в океані човен з людьми, розпочав його переслідувати та «гнав», поки той не причалив до суші. Вченим вдалося зафіксувати на відео, як тварина пливе за човном та майже «підрізає» його у воді.

Також українські полярники помітили рідкісне явище – зоряне небо над станцією «Академік Вернадський». Полярники зауважили, що у Південній півкулі, де розташований континент Антарктида, можна побачити 45 сузір’їв, які недоступні в Північній півкулі.