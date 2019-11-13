«Надуті щоки Матіоса». Новий військовий прокурор оцінив спадщину попередника



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Віктор Чумак вважає, що військова прокуратура у попередні роки працювала досить ефективно, проте не мала довіри у суспільстві

Віктор Чумак скаржиться на відсутність довіри до відомства

Заступник генерального прокурора, військовий прокурор Віктор Чумак в інтерв’ю «Главкому» оцінив спадщину попередника – Анатолія Матіоса.

За словами Чумака, вона «яка є – така є».

«Я не скажу, що повна розруха і жах. Навпаки (Сміється) Така «сильна», «серйозна» – з надутими щоками. З серйозними прищуреними очима. Але треба все це ділити навпіл і віддавати тим, кому це належить», - вважає заступник генпрокурора.

На думку Чумака, військова прокуратура у попередні роки працювала досить ефективно, проте не мала довіри у суспільстві.

Анатолій Матіос очолював Військову прокуратуру при президентові Порошенку

«Проваджень у військовій сфері – дуже велика кількість. Вони в принципі нормально розслідувались по різних частинах і гарнізонах. Але ефективність Військової прокуратури, в тому числі передбачає рівень довіри до неї з боку суспільства. Якщо довіри немає, то про яку ефективність ми можемо говорити, якщо немає нормальних взаємовідносин?», - зазначає новий військовий прокурор.

Водночас, Чумак додав, що поки не бачив документів, які б прямо говорили про фальсифікацію справ щодо будь-яких осіб, які брали участь в АТО чи ООС.

«Я бачив декілька справ. Не буду говорити, які саме. Викликав керівників, говорив їм – розкладіть на атоми. Мені показали докази. Прокурори кажуть, що готові захищати свою позицію публічно. А це саме ті прокурори, які не сиділи тут, в Києві. Вони під час АТО, особливо в перші роки війни, були там, на передовій. Тому, якщо вони переконані, то я не можу на них тиснути. Я можу лише давати письмові вказівки – що потрібно перевірити, щоб переконатися в чомусь. Прокурор керується своїм власним переконанням», - вважає новий військовий прокурор.

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