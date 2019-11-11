«Прокурорами вони не залишаться». Чумак розказав, як ідуть чистки у ГПУ



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Віктор Чумак запевнив, що ті, хто не пройшов переатестацію звільняються

Переатестація прокурорів: третій етап – найголовніший. Це – співбесіда, оцінювання на доброчесність

Заступник генпрокурор, військовий прокурор Віктор Чумак розказав в інтерв’ю «Главкому», як ідуть чистки у Генеральній прокуратури України.

Як повідомлялося, згідно з законом, що набув чинності 25 вересня, прокурори можуть продовжити кар’єру в нових органах прокуратури лише у разі успішного проходження атестації. Загалом повинно відбутись три її етапи. Чумак очолив перший, який відбувся 6 листопада і передбачав тестування прокурорів на знання законодавства. Після цього випробовування майже третина співробітників залишилася поза межами прокуратури. На сьогодні завершився вже другий етап атестації, який визначав загальні здібності прокурорів. Його результати виявились значно кращими. Але попереду найголовніший етап – перевірка всіх прокурорів на доброчесність.



За словами Чумака, те, що на першому етапі тестування відсіялася майже третина (27%) прокурорів, «це більш-менш нормально».

«Це показало, що прокурорські працівники мають достатньо високий рівень фахової підготовки. 6 тисяч питань – це непросто. Враховуючи, що 60% питань стосувалося кримінально-процесуального законодавства. Тобто, це питання, з якими прокурори працюють щодня. Але є департаменти, які не мають відношення до кримінального процесу або кримінального законодавства. От їм було важко. І в них там люди трохи відсіялися», - говорить Чумак.

Заступник генпрокурора розповів, що на другому етапі взагалі відсіялося лише близько 3% людей. «Хоча другого етапу більше боялися, тому що це абстрактна штука – визначення загальних розумових здібностей, так званий general skills», - зазначив Чумак.

Прокурор запевнив, що ті, хто не пройшов атестацію звільняються.

«Частина – залишається, тому що в них багато справ і проваджень чи вони передають свої справи та певні обов’язки. Частина людей, швидше за все, піде на конкурс на державну службу, але прокурорами вони вже не залишаться. Це точно. Можна ще відзначити, що жодної заяви про нечесність конкурсу немає», - наголосив заступник генпрокурора і додає, що інколи трапляються «прикрі випадки, які по-людськи можна зрозуміти».

Чумак наводить приклад, що понад 30 людей отримали на першому етапі 69 балів, а прохідний 70. «Це страшно образливо. Вони приходять і просять, а давайте якось переглянемо. Але ні», - наголошує прокурор.

Чумак нагадав, що навіть тим, кого не влаштовують результати переатестації, незабаром, якщо вони у суді оскаржать таке рішення, не буде куди повертатися. «Генпрокуратури більше не буде. Буде Офіс генпрокурора. Вже не існуватиме цих посад, не буде цих підрозділів», - зазначив Чумак.