Нардеп розповів, як вирішиться доля телемарафону у 2024 році

Юрчишин: «Якщо до кінця 2024 року не буде продемонстровано, що єдиний марафон змінив формат, що у людей знову відновлюється довіра, тоді треба буде думати над завершенням»

Ярослав Юрчишин пояснив, чому цей рік стане вирішальним для телемарафону

Міжнародна фінансова допомога скорочується, тож якщо цьогоріч єдиний телевізійний марафон не змінить формат, і в людей не відновиться довіра до нього, треба буде думати над його завершенням. Про це розповів народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв’ю rbc.ua.

Нарltg прокоментував свою нещодавню заяву про те, що 2024 рік стане вирішальним для телемарафону: «Ми поки не розуміємо, як із цим працювати. Можна, звичайно, як влада на початку казала, вирішити – хай телемарафон буде працювати до кінця війни. Але чому 2024 рік стане вирішальним? Бо у нас скорочується міжнародна фінансова допомога, як наслідок, суттєво скорочується наша економіка. Це брак коштів по всіх напрямках».

Юрчишин зазначив, що в Україні першочерговим є забезпечення ЗСУ, в держави мають бути гроші на снаряди та перезаряджання систем Patriot.

«Тому, якщо до кінця 2024 року не буде продемонстровано, що єдиний марафон змінив формат, що є баланс, є не бравадні новини з фронту, що у людей знову відновлюється довіра, тоді треба буде думати над завершенням», – пояснив народний обранець.

Він також звернув увагу на те, що зараз українці користуються та дізнаються інформацію більше з соцмереж, аніж із телемарафону. Юрчишин сказав, що потім буде ще важче пояснити міжнародним партнерам держави і своїм громадянам, чому фінансується неефективна інформаційна політика.

Нагадаємо, державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» 2 січня уклало договір зі столичним ТОВ «Кінокіт» на виробництво телепрограм для цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». Загальна вартість контракту – 104,9 млн грн.

Навесні державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» без тендерів роздало пів мільярда гривень на створення інформаційних програм і матеріалів для марафону. Третину від цієї суми (146,72 млн грн) отримало ТОВ «Ми – Україна». Офіційно за цією молодою фірмою стоять колишні журналісти медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.

Зауважимо, у середньому одна година виробництва телеконтенту в компаніях Фірташа, Коломойського та Пінчука коштує понад 100 тис. грн: як олігархи розжилися на телемарафоні.