Нардеп розповів, як вирішиться доля телемарафону у 2024 році
Ярослав Юрчишин пояснив, чому цей рік стане вирішальним для телемарафону
Міжнародна фінансова допомога скорочується, тож якщо цьогоріч єдиний телевізійний марафон не змінить формат, і в людей не відновиться довіра до нього, треба буде думати над його завершенням. Про це розповів народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв’ю rbc.ua.
Нарltg прокоментував свою нещодавню заяву про те, що 2024 рік стане вирішальним для телемарафону: «Ми поки не розуміємо, як із цим працювати. Можна, звичайно, як влада на початку казала, вирішити – хай телемарафон буде працювати до кінця війни. Але чому 2024 рік стане вирішальним? Бо у нас скорочується міжнародна фінансова допомога, як наслідок, суттєво скорочується наша економіка. Це брак коштів по всіх напрямках».
Юрчишин зазначив, що в Україні першочерговим є забезпечення ЗСУ, в держави мають бути гроші на снаряди та перезаряджання систем Patriot.
«Тому, якщо до кінця 2024 року не буде продемонстровано, що єдиний марафон змінив формат, що є баланс, є не бравадні новини з фронту, що у людей знову відновлюється довіра, тоді треба буде думати над завершенням», – пояснив народний обранець.
Він також звернув увагу на те, що зараз українці користуються та дізнаються інформацію більше з соцмереж, аніж із телемарафону. Юрчишин сказав, що потім буде ще важче пояснити міжнародним партнерам держави і своїм громадянам, чому фінансується неефективна інформаційна політика.
Нагадаємо, державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» 2 січня уклало договір зі столичним ТОВ «Кінокіт» на виробництво телепрограм для цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». Загальна вартість контракту – 104,9 млн грн.
Навесні державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» без тендерів роздало пів мільярда гривень на створення інформаційних програм і матеріалів для марафону. Третину від цієї суми (146,72 млн грн) отримало ТОВ «Ми – Україна». Офіційно за цією молодою фірмою стоять колишні журналісти медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.
Зауважимо, у середньому одна година виробництва телеконтенту в компаніях Фірташа, Коломойського та Пінчука коштує понад 100 тис. грн: як олігархи розжилися на телемарафоні.
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