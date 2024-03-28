Фінансова ревізія Єдиного телемарафону не на часі? Голова Рахункової палати зробила заяву

Перевірка використання коштів держбюджету на фінансування Єдиного телемарафону відбудеться, «тільки-но з’явиться можливість»

Перевірка Рахунковою палатою ефективного і цільового використання бюджетних коштів на фінансування Єдиного телемарафону відбудеться, «тільки-но з’явиться можливість». Про це заявила її нова керівниця Ольга Піщанська в інтерв’ю «Главкому».

За словами керівниці Рахункової палати, на одному з останніх засідань більшістю голосів її члени відмовили у задоволенні пропозиції нардепа Ярослава Юрчишина стосовно проведення контролю щодо використання коштів держбюджету. Йдеться про гроші, виділені Міністерству культури та інформаційної політики України у 2023 році за бюджетною програмою «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України» та щодо використання коштів державного бюджету, виділених Державному агентству України з питань кіно у 2022 році».

«Причина відмови проста – завантаженість інституції і фінансові обмеження. Однак це не означає, що ми взагалі відмовилися від запропонованої перевірки. Тільки-но з’явиться можливість, ми візьмемо цей запит в роботу», – пояснила нова керівниця Рахункової палати.

Ольга Піщанська наголосила, що навряд чи можна наперед спрогнозувати, скільки порушень і в яких аудитах буде знайдено у 2024 році. Вона додала, що на порядку денному залишаться перевірки оборонних напрямків.

Нагадаємо, державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» 2 січня уклало договір зі столичним ТОВ «Кінокіт» на виробництво телепрограм для цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». Загальна вартість контракту – 104,9 млн грн.

Навесні державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» без тендерів роздало пів мільярда гривень на створення інформаційних програм і матеріалів для марафону. Третину від цієї суми (146,72 млн грн) отримало ТОВ «Ми – Україна». Офіційно за цією молодою фірмою стоять колишні журналісти медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.

Зауважимо, у середньому одна година виробництва телеконтенту в компаніях Фірташа, Коломойського та Пінчука коштує понад 100 тис. грн: як олігархи розжилися на телемарафоні.