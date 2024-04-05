Цензура в Україні. Коли в ефір повернуть телеканали «Пʼятий», «Прямий» та «Еспресо»?

«Прийшов час повернути в ефір Т2 вимкнуті телеканали і закрити марафон»

Україна як кандидат в члени ЄС і країна, що прагне членства в НАТО, має розвиватися як демократія, навіть в умовах воєнного стану

Два роки тому, без пояснення причин, влада вимкнула з системи цифрового мовлення Т2 незалежні телеканали «Пʼятий», «Прямий», «Еспресо».

Їх немає в марафоні, журналістів цих каналів часто не допускають на заходи за участі президента чи урядовців.

Колективи цих медіа досі не отримали чіткої відповіді, хто і з якої причини прийняв таке рішення, хоча всі інші телеканали, лояльні до Банкової, залишаються в системі цифрового мовлення. Більше того, вони отримують щедре державне фінансування на виробництво свого слоту в пропагандистському марафоні.

Підконтрольна ОП Нацрада киває на РНБО, Мінкульт морозиться, РНБО говорить про Нацраду і Мінкульт. Й колись за це свавілля всі вони будуть відповідати.

Дивно, але комітет з питань свободи слова ніяк не реагує на це очевидне порушення прав українських журналістів і обмеження телеканалів. Хоч в патріотичний, професійній, проукраїнській позиції їх колективів ніхто не сумнівається. Журналісти Пʼятого, Прямого, Еспресо не лише фахово висвітлюють війну і російські злочини, вони мають високопрофесійних воєнкорів. Вони пишаються своїми мобілізованими і добровольцями, які сьогодні в лавах ЗСУ – Іриною Шевченко, Валерієм Калнишем, журналістами, операторами, творчими співробітниками, які в 22-му одягли піксель.

На жаль, серед мобілізованих працівників телеканалів є й загиблі.

Відверто дивує відсутність справжньої журналістської солідарності щодо закритих телеканалів. Й можливо саме тому, що в 2022 промовчали, стало можливим наступне закручування гайок, тиск на інші редакції, прослуховування, погрози і відверта політична цензура.

В марафоні немає опозиції. На телеканалі Рада немає парламенту.

Очевидно, що Україна як кандидат в члени ЄС і країна, що прагне членства в НАТО, має розвиватися як демократія, навіть в умовах воєнного стану.

Прийшов час повернути в ефір Т2 вимкнуті телеканали і закрити марафон. Але аби ця очевидна істина стала реальністю, своє слово мають сказати і самі журналісти. Інакше – гайки закручуватимуться.