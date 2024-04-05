Головна Думки вголос Ірина Геращенко
search button user button menu button
Ірина Геращенко Народна депутатка України

Цензура в Україні. Коли в ефір повернуть телеканали «Пʼятий», «Прямий» та «Еспресо»?

glavcom.ua
«Прийшов час повернути в ефір Т2 вимкнуті телеканали і закрити марафон»
фото: Depositphotos

Україна як кандидат в члени ЄС і країна, що прагне членства в НАТО, має розвиватися як демократія, навіть в умовах воєнного стану

Два роки тому, без пояснення причин, влада вимкнула з системи цифрового мовлення Т2 незалежні телеканали «Пʼятий», «Прямий», «Еспресо».

Їх немає в марафоні, журналістів цих каналів часто не допускають на заходи за участі президента чи урядовців.

Колективи цих медіа досі не отримали чіткої відповіді, хто і з якої причини прийняв таке рішення, хоча всі інші телеканали, лояльні до Банкової, залишаються в системі цифрового мовлення. Більше того, вони отримують щедре державне фінансування на виробництво свого слоту в пропагандистському марафоні.

Підконтрольна ОП Нацрада киває на РНБО, Мінкульт морозиться, РНБО говорить про Нацраду і Мінкульт. Й колись за це свавілля всі вони будуть відповідати.

Дивно, але комітет з питань свободи слова ніяк не реагує на це очевидне порушення прав українських журналістів і обмеження телеканалів. Хоч в патріотичний, професійній, проукраїнській позиції їх колективів ніхто не сумнівається. Журналісти Пʼятого, Прямого, Еспресо не лише фахово висвітлюють війну і російські злочини, вони мають високопрофесійних воєнкорів. Вони пишаються своїми мобілізованими і добровольцями, які сьогодні в лавах ЗСУ – Іриною Шевченко, Валерієм Калнишем, журналістами, операторами, творчими співробітниками, які в 22-му одягли піксель.

На жаль, серед мобілізованих працівників телеканалів є й загиблі.

Відверто дивує відсутність справжньої журналістської солідарності щодо закритих телеканалів. Й можливо саме тому, що в 2022 промовчали, стало можливим наступне закручування гайок, тиск на інші редакції, прослуховування, погрози і відверта політична цензура.

В марафоні немає опозиції. На телеканалі Рада немає парламенту.

Очевидно, що Україна як кандидат в члени ЄС і країна, що прагне членства в НАТО, має розвиватися як демократія, навіть в умовах воєнного стану.

Прийшов час повернути в ефір Т2 вимкнуті телеканали і закрити марафон. Але аби ця очевидна істина стала реальністю, своє слово мають сказати і самі журналісти. Інакше – гайки закручуватимуться.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: телебачення Мінкульт цензура демократія національний телемарафон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрюс Кубілюс: Річний розмір військової допомоги від європейських країн і США має становити близько 100 млрд євро
Андрюс Кубілюс: Захід вирішив, що Путін – жаба, яку можна зварити, але робити це потрібно повільно Інтерв’ю
2 квiтня, 14:00
Кривда є професором кафедри української філософії та культури КНУ імені Тараса Шевченка
Український культурний фонд отримав нового очільника
6 березня, 15:31
Байден заявив, що прем’єр-міністр Угорщини «шукає диктатури»
Байден звинуватив Трампа у зустрічі з «прихильником диктатури»
9 березня, 19:46
У довоєнному житті Костянтин Гнітецький працював у медіа, був талановитим режисером і оператором
Його знали як справжнього митця і професіонала. Згадаймо оператора Костянтина Гнітецького
12 березня, 09:00
Опозиційні мітинги в Братиславі взимку цього року
Опозиція Словаччини готує нові протести проти уряду Фіцо
15 березня, 10:39
Головна редакторка «Kolo.news» Тетяна Цирульник зазначила, що знайти програму, яка дозволить ведучим говорити українською мовою без акценту
У Полтаві зʼявилась ведуча новин, створена за допомогою штучного інтелекту (відео)
16 березня, 14:57
Росія організувала масштабну атаку на українські телеканали
Пропаганда РФ пробралася на українські телеканали – Центр стратегічних комунікацій
28 березня, 16:44
Мар'яна Безугла шокувала прихильників Зеленського першоквітневим жартом
Мар'яна Безугла шокувала прихильників Зеленського першоквітневим жартом
1 квiтня, 17:59
Литовський політик пригадав, що як тільки відбулося вторгнення РФ, він запропонував створити коаліцію серед парламентаріїв для допомоги Україні
Євродепутат звернувся до західних держав: Це не війна України проти Росії, це – наша війна
Вчора, 11:11

Ірина Геращенко

Цензура в Україні. Коли в ефір повернуть телеканали «Пʼятий», «Прямий» та «Еспресо»?
Цензура в Україні. Коли в ефір повернуть телеканали «Пʼятий», «Прямий» та «Еспресо»?
10 років тому почала формуватися нова українська Армія
10 років тому почала формуватися нова українська Армія
Якщо це правда, підтримую рішення пані Зеленської
Якщо це правда, підтримую рішення пані Зеленської
Путін стає нелегітимним. І це аксіома
Путін стає нелегітимним. І це аксіома
Він давав чортів і Ющенку, І Тимошенко, і Порошенку, і Зеленському
Він давав чортів і Ющенку, І Тимошенко, і Порошенку, і Зеленському
10 років тому почався цей бій за Свободу України
10 років тому почався цей бій за Свободу України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції
16K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
11K
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
7729
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
4617
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
3792
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Харкові пролунали вибухи, місто атакували КАБами
Сьогодні, 15:58
Повітряні сили пояснили складність відбиття ракетних атак по Харкову
Сьогодні, 15:41
Росія намагається зламати роботу європейської залізниці, – Financial Times
Сьогодні, 15:19
На Львівщині незаконно зрубали понад сотню дерев (фото)
Сьогодні, 14:54
Голова Митної служби Молдови подав у відставку через корупційний скандал
Сьогодні, 14:13
«Укрзалізниця» досі не продає металобрухт: вплинути на компанію просять Кабмін
Сьогодні, 14:01

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua