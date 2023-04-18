Фірташ, Коломойський, Пінчук. Як олігархи розжилися на телемарафоні
У середньому одна година виробництва телеконтенту в компаніях олігархів коштує більше 100 тис. грн
Більше року повномасштабної війни український телепростір живе у форматі цілодобового телемарафону «Єдині новини», за який платять усі платники податків. «Главком» з’ясував, скільки грошей за виробництва контенту для телемарафону отримали відомі «телевізійні» олігархи.
Найбільше фінансування від держави отримали колишні медійники Ахметова. Свіжий контракт від 12 квітня на суму 146,72 млн грн, укладений між «Мультимедійною платформою іномовлення України» і каналом «Ми–Україна», розрахований до кінця цього року. Що цікаво: година виробництва контенту становить 163 тис. грн (без ПДВ)! Це дорожче, ніж пропонують провідні інформаційні канали, які також задіяні у «Єдиних новинах».
Зокрема, ТОВ «СЛМ Новини» олігарха Віктора Пінчука одержало 111,75 млн грн на виробництво контенту для телемарафону. Година їхньої роботи – 119,3 тис. грн (без ПДВ).
На третій сходинці за виплатами від держави медіагрупа «1+1», пов’язана із братами Суркісами та Ігорем Коломойським, з контрактом у 109,76 млн грн. Година виробництва телепродукції становить 117,2 тис. грн (без ПДВ).
Телеканал «Інтер» олігарха Дмитра Фірташа отримав на телемарафон 96,92 млн грн. Година ефіру виробництва цього мовника оцінена у 103,5 тис. грн (без ПДВ).
Для порівняння. У 2022 році телемарафон «Єдині новини» «висмоктав» із бюджету щонайменше 230 млн грн.
Нагадаємо, як з’ясував «Главком», окрім марафону «Єдині новини #UAразом», держава фінансує інший проєкт. Це – марафон FreeДом – щоденний телевізійний інформаційний проєкт, який виходить російською мовою в ефірі телеканалу українського іномовлення UA, що належить державному підприємству «Мультимедійна платформа іномовлення України». Тут видатки дещо скромніші – 223 млн грн на канали з пулу трьох олігархів. До обов’язків каналів входить: виробництво інформаційної продукції, у тому числі блоку новин і аналітичних сюжетів, орієнтованих на російськомовного глядача у Європі, Росії та світі; ведення прямих ефірів російською мовою та, за необхідності, трансляція брифінгів і пресконференцій з перекладом на російську.
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