Фірташ, Коломойський, Пінчук. Як олігархи розжилися на телемарафоні

У середньому одна година виробництва телеконтенту в компаніях олігархів коштує більше 100 тис. грн

Більше року повномасштабної війни український телепростір живе у форматі цілодобового телемарафону «Єдині новини», за який платять усі платники податків. «Главком» з’ясував, скільки грошей за виробництва контенту для телемарафону отримали відомі «телевізійні» олігархи.

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Найбільше фінансування від держави отримали колишні медійники Ахметова. Свіжий контракт від 12 квітня на суму 146,72 млн грн, укладений між «Мультимедійною платформою іномовлення України» і каналом «Ми–Україна», розрахований до кінця цього року. Що цікаво: година виробництва контенту становить 163 тис. грн (без ПДВ)! Це дорожче, ніж пропонують провідні інформаційні канали, які також задіяні у «Єдиних новинах».

Зокрема, ТОВ «СЛМ Новини» олігарха Віктора Пінчука одержало 111,75 млн грн на виробництво контенту для телемарафону. Година їхньої роботи – 119,3 тис. грн (без ПДВ).

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Канали Пінчука посіли другу сходинку за отриманими траншами від держави дані з системи ProZorro

На третій сходинці за виплатами від держави медіагрупа «1+1», пов’язана із братами Суркісами та Ігорем Коломойським, з контрактом у 109,76 млн грн. Година виробництва телепродукції становить 117,2 тис. грн (без ПДВ).

«Плюсам» дісталося майже 110 млн грн на виробництво контенту для телемарафону дані з системи ProZorro

Телеканал «Інтер» олігарха Дмитра Фірташа отримав на телемарафон 96,92 млн грн. Година ефіру виробництва цього мовника оцінена у 103,5 тис. грн (без ПДВ).

«Інтеру» олігарха Фірташа дісталося найменше з усіх учасників «Єдиних новин» – 96,92 млн грн дані з системи ProZorro

Для порівняння. У 2022 році телемарафон «Єдині новини» «висмоктав» із бюджету щонайменше 230 млн грн.

Нагадаємо, як з’ясував «Главком», окрім марафону «Єдині новини #UAразом», держава фінансує інший проєкт. Це – марафон FreeДом – щоденний телевізійний інформаційний проєкт, який виходить російською мовою в ефірі телеканалу українського іномовлення UA, що належить державному підприємству «Мультимедійна платформа іномовлення України». Тут видатки дещо скромніші – 223 млн грн на канали з пулу трьох олігархів. До обов’язків каналів входить: виробництво інформаційної продукції, у тому числі блоку новин і аналітичних сюжетів, орієнтованих на російськомовного глядача у Європі, Росії та світі; ведення прямих ефірів російською мовою та, за необхідності, трансляція брифінгів і пресконференцій з перекладом на російську.