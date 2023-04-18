Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Фірташ, Коломойський, Пінчук. Як олігархи розжилися на телемарафоні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Фірташ, Коломойський, Пінчук. Як олігархи розжилися на телемарафоні
Національний телемарафон став прибутковою «годівничкою» для олігархів
фото: РБК

У середньому одна година виробництва телеконтенту в компаніях олігархів коштує більше 100 тис. грн

Більше року повномасштабної війни український телепростір живе у форматі цілодобового телемарафону «Єдині новини», за який платять усі платники податків. «Главком» з’ясував, скільки грошей за виробництва контенту для телемарафону отримали відомі «телевізійні» олігархи.

Найбільше фінансування від держави отримали колишні медійники Ахметова. Свіжий контракт від 12 квітня на суму 146,72 млн грн, укладений між «Мультимедійною платформою іномовлення України» і каналом «Ми–Україна», розрахований до кінця цього року. Що цікаво: година виробництва контенту становить 163 тис. грн (без ПДВ)! Це дорожче, ніж пропонують провідні інформаційні канали, які також задіяні у «Єдиних новинах».

Зокрема, ТОВ «СЛМ Новини» олігарха Віктора Пінчука одержало 111,75 млн грн на виробництво контенту для телемарафону. Година їхньої роботи – 119,3 тис. грн (без ПДВ).

Канали Пінчука посіли другу сходинку за отриманими траншами від держави
Канали Пінчука посіли другу сходинку за отриманими траншами від держави
дані з системи ProZorro

На третій сходинці за виплатами від держави медіагрупа «1+1», пов’язана із братами Суркісами та Ігорем Коломойським, з контрактом у 109,76 млн грн. Година виробництва телепродукції становить 117,2 тис. грн (без ПДВ).

«Плюсам» дісталося майже 110 млн грн на виробництво контенту для телемарафону
«Плюсам» дісталося майже 110 млн грн на виробництво контенту для телемарафону
дані з системи ProZorro

Телеканал «Інтер» олігарха Дмитра Фірташа отримав на телемарафон 96,92 млн грн. Година ефіру виробництва цього мовника оцінена у 103,5 тис. грн (без ПДВ).

«Інтеру» олігарха Фірташа дісталося найменше з усіх учасників «Єдиних новин» – 96,92 млн грн
«Інтеру» олігарха Фірташа дісталося найменше з усіх учасників «Єдиних новин» – 96,92 млн грн
дані з системи ProZorro

Для порівняння. У 2022 році телемарафон «Єдині новини» «висмоктав» із бюджету щонайменше 230 млн грн.

Нагадаємо, як з’ясував «Главком», окрім марафону «Єдині новини #UAразом», держава фінансує інший проєкт. Це – марафон FreeДом – щоденний телевізійний інформаційний проєкт, який виходить російською мовою в ефірі телеканалу українського іномовлення UA, що належить державному підприємству «Мультимедійна платформа іномовлення України». Тут видатки дещо скромніші – 223 млн грн на канали з пулу трьох олігархів. До обов’язків каналів входить: виробництво інформаційної продукції, у тому числі блоку новин і аналітичних сюжетів, орієнтованих на російськомовного глядача у Європі, Росії та світі; ведення прямих ефірів російською мовою та, за необхідності, трансляція брифінгів і пресконференцій з перекладом на російську.

Читайте також:

Теги: марафон олігархи фінансування Єдині новини національний телемарафон Ігор Коломойський Дмитро Фірташ Віктор Пінчук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економічна ситуація в Україні. Перспективи відновлення
Економічна ситуація в Україні. Перспективи відновлення
6 квiтня, 15:43
БЕБ арештувало майно заводу, який належить російському олігарху
БЕБ арештувало майно заводу, який належить російському олігарху
22 березня, 17:32
Країни OПЕК+ заявили про несподіване скорочення видобутку нафти з 1 травня
Країни OПЕК+ заявили про несподіване скорочення видобутку нафти. Ціни на сировину можуть зрости: деталі
3 квiтня, 01:33
Україна отримала грант від США на суму в понад $1,2 млрд – Мінфін
Україна отримала грант від США на суму в понад $1,2 млрд – Мінфін
30 березня, 02:00
Протягом 2008-2015 років регулятор за оспорюваними договорами надав «Приватбанку» кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн
Суд заборонив Коломойському анулювати кредитні договори «Приватбанку» з НБУ на 18 млрд
7 квiтня, 16:00
ЄС запровадив нові правила проти відмивання грошей і фінансування тероризму
ЄС запровадив нові правила проти відмивання грошей і фінансування тероризму
7 квiтня, 06:45
Пожежа на на складі з пластиком у російському Омську
Пожежі в Росії та реакція Пентагону на заяву Путіна про ядерну зброю в Білорусі: головне за ніч
26 березня, 07:13
Основним напрямком діяльності компанії є продаж та дистрибуція скрапленого вуглеводневого газу
Польща продає компанію російських олігархів Міхельсона та Тимченка
11 квiтня, 12:16
Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича
Правоохоронці викрили на Київщині 15 компаній, які працювали на зрадника Сівковича та ФСБ
5 квiтня, 15:49

Бізнес

Фірташ, Коломойський, Пінчук. Як олігархи розжилися на телемарафоні
Фірташ, Коломойський, Пінчук. Як олігархи розжилися на телемарафоні
Електростанції не зможуть виробляти електроенергію без підвищення тарифу для населення – член НКРЕКП
Електростанції не зможуть виробляти електроенергію без підвищення тарифу для населення – член НКРЕКП
«Укренерго» змусили віддати 2,5 млрд грн державній вугільній генерацію замість оплати боргів «зеленим» інвесторам – Тинний
«Укренерго» змусили віддати 2,5 млрд грн державній вугільній генерацію замість оплати боргів «зеленим» інвесторам – Тинний
Україна може відновити експорт електроенергії до ще однієї країни ЄС
Україна може відновити експорт електроенергії до ще однієї країни ЄС
Експорт електроенергії дасть «Укренерго» кошти на виплати «зеленим» електростанціям – інвестор
Експорт електроенергії дасть «Укренерго» кошти на виплати «зеленим» електростанціям – інвестор
Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд
Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
30K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
15K
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
11K
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6078
Впливове німецьке видання назвало простий спосіб зупинити війну в Україні: Кремль у шоці
5866
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці

Новини

«До Москви і далі»: розвідка зізналася, куди дістаються українські дрони
Сьогодні, 07:59
ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Вчора, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
16 квiтня, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
16 квiтня, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
16 квiтня, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
16 квiтня, 06:49

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту